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07 Mart 2020 Cumartesi 22:43:30 | Son Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 23:09:00

Havalar ısınınca koronavirüs salgını biter mi? Uzmanlar açıkladı...

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı diken üstünde tutan koronavirüs Avrupa'da da hızla yayılıyor. Çin, İran ve İtalya'da ölüm sayılı çok yüksek seyrederken birçok ülke Covid-19 etkisi altında. Peki uzmanlar bu konu hakkında ne düşünüyor? Sıcakların başlamasıyla birlikte koronavirüs ortadan kalkacak mı? İşte uzman görüşleri....

Çin'de ortaya çıkan ve 64 ülkede tespit edilen koronavirüsle "Virüs havaların ısınmasıyla sona erecek mi?" sorusu uzmanları ikiye böldü.

Uluslararası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi'nden (CIRI) virolog Bruno Lima, bazı solunum yolu virüslerinin sezonluk etki göstermekle birlikte tropikal bölgelerdeki varlığını yıl boyu koruduğunun altını çiziyor.

"BAZI VÜRÜSLER MEVSİMLERLE DALGA GEÇİYOR"

Paris Pitié-Salpêtrière hastanesinden bulaşıcı hastalık uzmanı Alexandre Bleibtreu da solunum yolu virüsleri için ideal hava sıcaklıklarının 0-7 derece arasında olmasına karşın Covid-19'un baharla birlikte ortadan kaybolmayacağı görüşünde. "Bazı virüsler mevsimlerle dalga geçiyor" diyen Bruno Lima, 2009'da görülen A H1N1 virüsünün İspanya, Almanya ve İngiltere'de zirveyi yaz aylarında gördüğünü hatırlatıyor.

"SALGIN İÇİN SIHHİ ÖNLEMLER DIŞINDA BİR ÇÖZÜM YOK"

Alexandre Bleibtreu'ya göre, insanların bağışıklık sistemi yeni bir virüs olan Covid-19 için henüz hazır değil ve havaların ısınmasıyla birlikte salgının sona ereceği beklentisi somut verilere dayanmıyor. Benzer virüslerin sıcak coğrafyalarda ve yaz aylarında da yayılmaya devam ettiğini belirten Bleibtreu, salgınla mücadele için sıhhi önlemler dışında bir çözüm henüz olmadığını vurguluyor.

"HAVALARIN ISINMASIYLA VİRÜSÜN YAYILMA HIZI GİDEREK AZABİLİR"

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Dilek Çolak ise, "Koronavirüsün ultraviyole ve ısıya duyarlı olduğunu biliyoruz. Ancak bu yeni virüsün pek çok özelliği gibi ısıya duyarlılığı da henüz tanımlanabilmiş değil. Havaların ısınmasıyla birlikte koronavirüs enfeksiyon yayılma hızının giderek azalmasını bekliyoruz. Ancak bunu zamanla göreceğiz" demişti

YAZ MEVSİMİNİN SÜRDÜĞÜ GÜNEY YARIM KÜREDE VİRÜS YAYILIYOR

Diğer yandan, şu anda yaz mevsiminin yaşandığı güney yarım kürede virüsün yayılmayı sürdürdüğü görülüyor. Resmi verilere göre Avustralya'da 5 Mart 2020 itibariyle 52 vaka bulunurken, hava sıcaklıklarının 20-30 derece arasında seyrettiği Kuveyt ve Bahreyn'de 50'den fazla vaka tespit edildi.

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