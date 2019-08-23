Uzaklaştırma kararı verilen koca eşini öldürmüştü! Tutuklandı
Konya'nın Karatay ilçesinde hakkında evden uzaklaştırma kararı verildikten sonra eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi Bekir Erkol (40), adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Olay
Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün, eşi Tuba Erkol (37) ile "şiddetli geçimsizlik" yaşadıkları gerekçesiyle mahkemece iki ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verilen Bekir Erkol, eve giderek eşiyle tartışmış, ardından 3 çocuk annesi eşini, çocuklarının gözü önünde yaklaşık 20 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.
Tuba Erkol, olay yerinde hayatını kaybetmiş, iki çocuğunu alıp annesinin evine gittiği belirlenen Bekir Erkol ise burada gözaltına alınmıştı.
AA
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