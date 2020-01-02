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02 Ocak 2020 Perşembe 11:03:37 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 11:05:10

Uzak Doğulu turistlerin gönüllü turizm elçisi: Sakin Sakarya

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Sakin Sakarya, gönüllü olarak özellikle Çin, Tayvan, Japonya ve Güney Kore'den gelen turistlere rehberlik yapıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde özellikle Uzak Doğu ülkelerinden gelen yabancı turistlere gönüllü rehberlik yapan Sakin Sakarya, 9 yılda 15 bin turiste ilçeyi tanıttı.

18-20. yüzyıllarda yapılan, genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı tarihi ilçe, yılda yaklaşık 1 milyon 200 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Osmanlı'nın mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü bugüne aktarmayı başaran, han-hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran ilçeye en çok turist Çin'den geliyor.

Gelen yabancı turist sayısında Çin'i, sırasıyla Tayvan, Japonya ve Güney Kore'nin izlediği tarihi ilçede yaşamını sürdüren 52 yaşındaki Sakin Sakarya, kiraladığı bir konakta gönüllü olarak turistlere bir turizm elçisi gibi hizmet veriyor.

Resim sanatıyla da uğraşan ve kahve kullanarak tablolar yapan Sakarya, ilçeye gelen Uzak Doğulu turistlere hizmet verebilmek için aldığı kitaplardan İngilizce, Korece, Japonca ve Çince öğreniyor.

Turistlerin duygularını yazması ve fotoğraflarını yapıştırması için "anı defteri" de oluşturan Sakarya, ayrıca konağın bir odasında onlardan gelen hediyeleri ve kalan bazı eşyaları da sergiliyor.

İsteyen turistlere ücretsiz rehberlik yapan Sakarya, tarihi ilçedeki somut ve soyut mirası onlara anlatarak önemli bir tanıtıma da destek veriyor.

"İyi yaptığımı düşünüyorum"

Sakarya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yılda yaklaşık 15 bin turistle bir bir irtibat kurduğunu ve zaman zaman hepsiyle görüştüğünü söyledi.

İlçede yaptığı çalışmaların Uzak Doğu ülkelerinde duyulduğunu ve hatta oradaki bazı medya kuruluşlarının kendisini haber yaptığını anlatan Sakarya, "Sanırım 15 bin ziyaretçim olmuş. Hepsi notlar yazmış, hediyeler vermiş, biz de onlara vermişiz. Bu, istemeden bir turizm elçiliği gibi oldu. Mutluyum. Koreli bir bayanın 'Safranbolu seninle güzel' demesi benim için güzel bir olay. 'Safranbolu'yu güzelleştirdin' demesi, varlığımın güzel olduğunu söylemesi benim için gurur verici. İyi yaptığımı düşünüyorum." diye konuştu.

"Sağlığım el verdiğince buna devam edeceğim"

Genellikle konağına kadın turistlerin geldiğini ve kendisine çok güvendiklerini, onlara ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezdirdiğini vurgulayan Sakarya, şöyle devam etti:

"Beni tercih ettikleri ve zamanlarını benimle paylaştıkları için çok mutluyum. Giderken bana bir şeyler bırakmak istiyorlar. O anda ne varsa kalem oluyor, üzerinden çıkarttığı bir eşya oluyor. Hiç olmadı unutmamamı istedikleri için saçlarını kesip bırakan oldu. Bunlar beni hayata bağlayan şeyler."

"Gerekirse 5-6 dil öğrenebilirim"

Kendisine turistler tarafından verilen her şeyi sakladığını belirten Sakarya, şunları kaydetti:

"En çok Koreliler geliyor bana. Bu nedenle Korece öğrenmek zorunda kaldım. Bir alışveriş değil bu. Sadece gönülden gönüle bir yol olabilsin diye Korece öğrenmek zorunda kaldım. Kore'de sosyal medyada beni ünlü yapmışlar. Buraya gelen her Koreli beni tavsiye etmiş. Kapım her daim açık. Onlara hizmet edebilmek ve güven verebilmek için dillerini öğreniyorum. Gerekirse 5-6 dil öğrenebilirim."

(AA)

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