Uyuyan eşini baltayla öldüren kadın kendini böyle savundu: Ben öldürmesem, o öldürecekti

  • Bist 100
    105658
  • Dolar
    5,7467
  • Euro
    6,3277
  • Altın
    269,4200
İstanbul
14 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma! İmzalar atıldı Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma! İmzalar atıldı
AB: Avrupa'da her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor AB: Avrupa'da her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor
Türkiye'de 12 milyonun üzerinde diyabet hastası var Türkiye'de 12 milyonun üzerinde diyabet hastası var
ABD’nin 'kaçınılmaz kaderi': Çöküş ve dağılma ABD’nin 'kaçınılmaz kaderi': Çöküş ve dağılma
"Küçük Şeyler" 29 Kasım'da geliyor "Küçük Şeyler" 29 Kasım'da geliyor
Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın Yunanistan ayağı tamamlandı Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın Yunanistan ayağı tamamlandı
Uber, Londra'da lisansını yenileyemeyecek Uber, Londra'da lisansını yenileyemeyecek
2019 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu 2019 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
Brezilyalı pilot Luana Torres Instagram'ı salladı Brezilyalı pilot Luana Torres Instagram'ı salladı
Özcan Deniz'e başrol teklif ettiği Barış Arduç'tan şok yanıt... Reddetti Özcan Deniz'e başrol teklif ettiği Barış Arduç'tan şok yanıt... Reddetti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP'deki kumpas yorumu: Parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye dönük bir kirli senaryoyla karşı karşıyayız AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP'deki kumpas yorumu: Parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye dönük bir kirli senaryoyla karşı karşıyayız
Doya Doya Moda nerede çekiliyor? Doya Doya Moda hangi günler var? Doya Doya Moda nerede çekiliyor? Doya Doya Moda hangi günler var?
6. Din Şurası 'Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri' temasıyla başladı 6. Din Şurası 'Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri' temasıyla başladı
İlk kez yönetmen koltuğuna oturacaktı! Çağatay Ulusoy şokta... Rafa kaldırıldı İlk kez yönetmen koltuğuna oturacaktı! Çağatay Ulusoy şokta... Rafa kaldırıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı 'ürün bazlı' gıda denetimlerine başladı Tarım ve Orman Bakanlığı 'ürün bazlı' gıda denetimlerine başladı
AFAD Başkanı Güllüoğlu: Afet, tek bir kurumun altından kalkabileceği bir konu değil AFAD Başkanı Güllüoğlu: Afet, tek bir kurumun altından kalkabileceği bir konu değil
Ankara'da F-16'lar S-400 testi için havalandı Ankara'da F-16'lar S-400 testi için havalandı
Emine Erdoğan: Söz konusu olan şiddetse kol kırıldığında yen içinde kalamaz Emine Erdoğan: Söz konusu olan şiddetse kol kırıldığında yen içinde kalamaz
Ankara'da F-16'lar S-400 testi için havalandı Ankara'da F-16'lar S-400 testi için havalandı
Hindistan'da sapıkça mit: 32 parmaklı Polidaktili hastası kadın "cadı" denilerek dışlandı Hindistan'da sapıkça mit: 32 parmaklı Polidaktili hastası kadın "cadı" denilerek dışlandı
Bağdadi'nin ablası 'istihbarat için altın madeni' çıktı Bağdadi'nin ablası 'istihbarat için altın madeni' çıktı
Dünyanın en genç seri girişimcisi Ankara’ya geliyor Dünyanın en genç seri girişimcisi Ankara’ya geliyor
Doğu Perinçek: Türkiye dara düştü, Hızır yetişecek. Hızır kim? Hızır, Türk milleti Doğu Perinçek: Türkiye dara düştü, Hızır yetişecek. Hızır kim? Hızır, Türk milleti
Yeliz Yeşilmen yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlattı! Yeliz Yeşilmen hüngür hüngür ağladı Yeliz Yeşilmen yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlattı! Yeliz Yeşilmen hüngür hüngür ağladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Kasım 2019 Pazartesi 14:02:41 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 14:04:47

Uyuyan eşini baltayla öldüren kadın kendini böyle savundu: Ben öldürmesem, o öldürecekti

Eşi Hasan Özbek'i baltayla öldüren Fazilet Azimi, çıktığı Sulh Ceza Hakimliği'nde Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Azimi ifadesinde "Ben kocamı öldürmek istememiştim. Ben öldürmesem, o öldürecekti" dedi. Zeytinburnu'nda uyuyan eşi Hasan Ö.'yü baltayla öldüren yabancı uyruklu Fazilet Azimi (28), Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi.

ONU ÖLDÜRMEMİN DAHA DOĞRU OLDUĞUNA İNANDIM

Tercümanı aracılığıyla konuşan Azimi, emniyette verdiği ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek, ifadesine şöyle başladı:

"Ben maktulü öldürmek istememiştim. Ben sadece başına balta ile vurdum ancak bunu yaparken öldürme niyetim yoktu. Zaten başına vurduktan sonra da ben yardım istedim. Ölmesini istemedim.

Ona daha önce anlaşamadığımızı, ayrılmamız gerektiğini söylemiştim. O da bunu kabul etmemişti. Beni dövüyordu. Biz 11 yıldır imam nikahlı olarak evliydik fakat son 2 yıldır ayrıyız. Bu süreçlerde beni defalarca öldürmeye çalışmıştı. Olaydan 25 gün önce beni dövdü, eğer abisi gelmeseydi beni öldürecekti.

Ben de bir gün beni kesinlikle öldüreceğini anladığım için kendisini daha öncesinde benim öldürmemin doğru olacağına inandım. O günden sonra artık aklımda onu öldürme fikri yerleşmişti"

KENDİSİNDEN KURTULMAK İSTEDİM

Olaydan 3 gün önce hasta olduğunu ve maktul Hasan Özbek'in kendisine saldırdığını iddia eden Azimi, şöyle devam etti: "Bana zorla sahip olmaya çalıştı, ben de istemedim. Üstüme geldi, onun herhangi bir silahı yoktu ama bende şiş vardı.

Sonrasında vazgeçti, bu olaydan sonra 'Bu adamla bir arada yaşamam mümkün değil' diye düşündüm. Yoksa bu adam beni öldürürdü, kendisini öldürmek istemedim. Ancak kurtulmak istedim."

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ