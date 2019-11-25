Uyuyan eşini baltayla öldüren kadın kendini böyle savundu: Ben öldürmesem, o öldürecekti

ONU ÖLDÜRMEMİN DAHA DOĞRU OLDUĞUNA İNANDIM

Tercümanı aracılığıyla konuşan Azimi, emniyette verdiği ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek, ifadesine şöyle başladı:

"Ben maktulü öldürmek istememiştim. Ben sadece başına balta ile vurdum ancak bunu yaparken öldürme niyetim yoktu. Zaten başına vurduktan sonra da ben yardım istedim. Ölmesini istemedim.

Ona daha önce anlaşamadığımızı, ayrılmamız gerektiğini söylemiştim. O da bunu kabul etmemişti. Beni dövüyordu. Biz 11 yıldır imam nikahlı olarak evliydik fakat son 2 yıldır ayrıyız. Bu süreçlerde beni defalarca öldürmeye çalışmıştı. Olaydan 25 gün önce beni dövdü, eğer abisi gelmeseydi beni öldürecekti.

Ben de bir gün beni kesinlikle öldüreceğini anladığım için kendisini daha öncesinde benim öldürmemin doğru olacağına inandım. O günden sonra artık aklımda onu öldürme fikri yerleşmişti"

KENDİSİNDEN KURTULMAK İSTEDİM

Olaydan 3 gün önce hasta olduğunu ve maktul Hasan Özbek'in kendisine saldırdığını iddia eden Azimi, şöyle devam etti: "Bana zorla sahip olmaya çalıştı, ben de istemedim. Üstüme geldi, onun herhangi bir silahı yoktu ama bende şiş vardı.

Sonrasında vazgeçti, bu olaydan sonra 'Bu adamla bir arada yaşamam mümkün değil' diye düşündüm. Yoksa bu adam beni öldürürdü, kendisini öldürmek istemedim. Ancak kurtulmak istedim."

(DHA)