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19 Eylül 2019 Perşembe 15:14:19 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 15:16:29

Uyumadığı için diş etlerine eroin sürülen talihsiz çocuk, hayatını kaybetti

İngiltere'de uyumadığı için annesi tarafından diş etlerine eroin sürülen çocuk, korkunç şekilde can verdi.

İngiltere'nin Bangor şehrinde 33 yaşındaki Kimberly Nelligan isimli kadının gece uyuması için diş etlerine eroin sürdüğü 1 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Çocuğu tehlikeye atmak ve uyuşturucu bulundurma suçundan tutuklu yargılanan anne, 18 eylül tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında suçlamaları kabul etmeyerek, çocuğa zarar vermek gibi bir niyetinin olmadığını sadece uyumasına yardımcı olmak istediğini söyledi.

OTOPSİ SONUCU DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Hayatını kaybeden bebeğin otopsisinde eroin büyük bir bölümünün midesine girmiş olduğu ortaya çıktı. Tutuklu yargılanan annenin mahkemesi Kasım ayına ertelendi.

(sondakika.com)

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