'Üvey' cinneti

Melikgazi'de Ahmet Doğan, 33 yıl önce dünyaya gelen ve ’Muhammed Erdal Doğan’ ismini verdikleri çocuğunu, Almanya’da yaşayan ve çocukları olmayan kardeşi Ferhat Doğan’a evlatlık olarak verdi. Uzun yıllar Almanya’da yaşayan Muhammed Erdal Doğan, amcası Ferhat Doğan ve eşi İfakat Doğan'ı 33 yıl boyunca öz ailesi olarak bildi. Geçen yıl Ferhat Doğan’ın kalp krizinden hayatını kaybetmesinin ardından Muhammed Erdal Doğan, İfakat Doğan'la birlikte yaşamaya başladı.

AKRABASI HER ​ŞEYİ ANLATTI

Almanya’da yaşayan Muhammed Erdal Doğan, öz annesi olarak bildiği yengesi İfakat Doğan'la birlikte, Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Kayseri’de bulunan evlerine gitti. Burada yakınlarıyla bir araya gelen Muhammed Erdal Doğan’a, ismi öğrenilemeyen bir akrabası gerçekleri anlatarak, öz babasının, amcası olarak bildiği Ahmet Doğan olduğunu söyledi. Bunun üzerine cinnet getiren Muhammed Erdal Doğan, evde bulunan tabancayla yıllardır annesi olarak bildiği yengesi İfakat Doğan’a 5 el ateş etti. Ardından kendi başına tabanca dayayan Doğan, yaşamına son verdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, Muhammed Erdal Doğan'la İfakat Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammed Erdal Doğan ve İfakat Doğan’ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖZ BABASI FOTOĞRAFINA BAKIP AĞLADI

Acı olayın duyulmasının ardından eve gelen Muhammed Erdal Doğan’ın 'amcası olarak bildiği öz babası Ahmet Doğan, sinir krizi geçirdi. Ahmet Doğan, telefonunda bulunan oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü.