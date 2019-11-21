Utanmaz! Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran kadın adliyeye gülerek gitti
İstanbul Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken kameralara gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.
Bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E. Ihlamurdere Caddesi'ndeki kafenin önünden geçerken bir kadının saldırısına uğradı.
Aynı kadın olaya tepki gösteren bir kişiyle de kavga etti. Öğretmen Ş.N.E.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli Berrak K.'yı Büyükçekmece'de gözaltına aldı.
Ressam olduğu öğrenilen Berrak K.'nin "uyuşturucu madde kullanmak" ve "Mala zarar vermek" suçlarından polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Berrak K. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
(DHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Utanmaz! Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran kadın adliyeye gülerek gitti
- Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek
- Adana'da internet üzerinden yayınlanan eski bir dizinin oyuncusu yağma suçundan tutuklandı
- Beyoğlu'nda iğrenç iddia! Vatandaş duyunca öldüresiye dövdü
- Sahte profesör Oktar bağlantılı çıktı!