Üsteğmen üniforması giyen dolandırıcı lüks evinde yakalandı
Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, üsteğmen üniformalı dolandırıcıyı lüks evine operasyon düzenleyerek yakaladı.
Kahramanmaraş’ta giydiği üsteğmen üniformasıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü dolandırıcılık timleri, ihbar üzerine üzerinde subay kıyafeti olan bir kişiyi takibe aldı. Azerbaycan Bulvarında gözaltına alınan 29 yaşındaki Turgay A’nın lüks evine operasyon yapan polis, dairede rütbeleri takılmış asker üniforması ile kurusıkı tabanca ele geçirdi. Hırsızlıktan suç kaydı olan Turgay A, asker üniforması ile dolaşarak tanıştığı 2’si kadın 5 kişiyi borç para isteme ve iş bulma vaadiyle 12 bin TL dolandırdığı öğrenildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan Turgay A, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
İHA
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