19 Kasım 2019 Salı 09:53:57 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 09:54:57
Usta tiyatrocu Yıldız Kenter'e son veda!
İstanbul'da akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta tiyatrocu Yıldız Kenter bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Usta ismin cenazesi düzenlenecek ilk tören için Kenter tiyatrosuna getirildi.
Türk tiyatro dünyasının usta oyuncusu Yıldız Kenter, akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Başarılarla dolu yaşamı akciğer rahatsızlığı nedeni ile son bulan 91 yaşındaki Yıldız Kenter sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.
KENTER TİYATROSUNA GETİRİLDİ
Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Kenter'in cenazesi düzenlenecek ilk tören için Kenter tiyatrosuna getirildi.
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