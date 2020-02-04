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04 Şubat 2020 Salı 11:59:03 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 12:01:54

Usta spiker Güneş Tecelli vefat etti

Eski TRT spikeri ve TV programcısı Güneş Tecelli 82 yaşında vefat etti. Tecelli, yaptığı televizyon programlarıyla bir döneme damgasını vurmuştu.

70’li yıllarda, TRT’de Cenk Koray ile birlikte hazırlayıp sundukları “Telespor” programıyla da tanınan Güneş Tecelli 82 yaşında vefat etti.

Tecelli'nin ölüm haberini Uğur Dündar şu sözlerle duyurdu:

"TRT'de mesleğe başladığımda önümü açarak televizyonculuğu sevdiren değerli ağabeyim Güneş Tecelli vefat etti. Acımız büyük. Cenazesi 5 Şubat Çarşamba günü, Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip, Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek."

 

GÜNEŞ TECELLİ KİMDİR?

Güneş Tecelli, 1938 yılında Kıbrıs-Lefkoşe’de doğdu. Ankara Koleji’nde öğrenimini tamamladıktan sonra bir süre Yeni Sabah Gazetesi’nde çalıştı. Daha sonra TRT’ye geçerek spor programları hazırladı ve maç spikerliği yaptı.

Aynı zamanda spor temsilciliği ve çeşitli gazetelerde TV eleştirmenliği de yapan Tecelli’nin mizahi tarzda bir eseri vardı.

70’li yıllarda, TRT’de Cenk Koray ile birlikte hazırlayıp sundukları “Telespor” programıyla da tanınan Tecelli, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tecelli’nin cenazesi 5 Şubat Çarşamba günü Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii’nde düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

TURİZME ATILDI

Gazeteciliği bıraktıktan sonra turizme atılan Tecelli, Eşi Çiğdem Tecelli’yle tesadüfen keşfettikleri Marmaris Bördübet Koyu’nda Amazon Kampı kurmuştu. Tatilcilerin ‘yeryüzündeki cennet’ dedikleri Club Amazon’un işletmesini çiftin oğulları Cengiz ve Kaan devralmıştı.

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