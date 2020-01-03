Üsküdar'da kamyon ağaca çarptı

Alınan bilgiye göre, Altunizade Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi'nde Ahmet D. idaresindeki 63 FG 978 plakalı kamyon, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Cadde trafiğe kapatılırken itfaiye ekiplerince kamyonun üzerindeki dallar testereyle kesildi.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü.