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19 Şubat 2020 Çarşamba 13:49:55 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 14:10:39

Üsküdar'da boğulan kadın kurtarıldı

İstanbul'un tarihi ilçesi Üsküdar'da denize düşen kadın, vatandaşlar ve deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Nurcan Ç'nin denizde çırpındığını gören Kuzguncuk Parkı'ndaki vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Çevredekiler suya can simidi atarken bir kişi de kadını kurtarmak için denize atladı.

Olay yerine gelen deniz polisi ile suya atlayan kişinin çalışmaları sonucu Nurcan Ç. kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nurcan Ç. Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Soruşturma sürüyor. 

AA

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