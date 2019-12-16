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16 Aralık 2019 Pazartesi 11:04:03 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 11:20:29

Üsküdar Belediyesi Ahmet Haluk Dursun için anma programı düzenliyor

Üsküdar Belediyesi geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için anma programı düzenliyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki oturumu, Ali Satan yönetirken, etkinlikte Prof. Dr. Vahdettin Engin, Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı, Hayrullah Cengiz ve Doç. Dr. Osman Zengin konuşmacı olarak yer alacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI VEFA ÖDÜLÜ VERİLDİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van’ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Haluk Dursun, Kültür Turizm Bakanlığı’nda önemli görevler üstlenmişti. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri’nde bu yıl “vefa ödülü “merhum A. Haluk Dursun'a verildi.

Yer: Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Tarih: 16 Aralık 2019

Saat: 20.00

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