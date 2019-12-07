  • Bist 100
    108869
  • Dolar
    5,7884
  • Euro
    6,4038
  • Altın
    271,9320
İstanbul
10 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Silivri'de evinde baygın bulunan öğretmen hayatını kaybetti Silivri'de evinde baygın bulunan öğretmen hayatını kaybetti
Erzincan Valiliği'nden kavga olayıyla ilgili açıklama Erzincan Valiliği'nden kavga olayıyla ilgili açıklama
Uşak'ta korkunç kaza! Bariyerden kopan parçalar yayaya isabet etti Uşak'ta korkunç kaza! Bariyerden kopan parçalar yayaya isabet etti
Erol Bulut: Muhteşem bir maç oynadık Erol Bulut: Muhteşem bir maç oynadık
Bakan Soylu: 2020'de terör örgütlerinin dağda sesi çıkmayacak Bakan Soylu: 2020'de terör örgütlerinin dağda sesi çıkmayacak
ABD ordusu duyurdu: İHA'mızı Rus hava savunma sistemi düşürdü ABD ordusu duyurdu: İHA'mızı Rus hava savunma sistemi düşürdü
'Türkiye'nin geleceği için ne gerekiyorsa onu yaptık' 'Türkiye'nin geleceği için ne gerekiyorsa onu yaptık'
Fatih Terim: Üç puan önemliydi çünkü kritik yerdeyiz Fatih Terim: Üç puan önemliydi çünkü kritik yerdeyiz
Bağdat'ta göstericilere açılan ateş sonucu 25 kişi öldü Bağdat'ta göstericilere açılan ateş sonucu 25 kişi öldü
İran'da grip salgını nedeniyle 81 kişi öldü İran'da grip salgını nedeniyle 81 kişi öldü
Meteoroloji duyurdu! Soğuk ve yağışlı havanın etkisi artıyor... Meteoroloji duyurdu! Soğuk ve yağışlı havanın etkisi artıyor...
Fahrettin Altun: Barış Pınarı Harekatı'nda, sahadaki gerçekleri dünyaya anlattık Fahrettin Altun: Barış Pınarı Harekatı'nda, sahadaki gerçekleri dünyaya anlattık
Ürdün Kralı 2. Abdullah: Irak'taki krizin uzlaşma temelinde çözülmesini istiyoruz Ürdün Kralı 2. Abdullah: Irak'taki krizin uzlaşma temelinde çözülmesini istiyoruz
Başkan Erdoğan'a sürpriz video Başkan Erdoğan'a sürpriz video
Başkan Erdoğan'a sürpriz video Başkan Erdoğan'a sürpriz video
Alper'e dönüş sinyali Alper'e dönüş sinyali
Berk'in annesini sildi Berk'in annesini sildi
Candan gece Candan gece
Ekrana dönecek Ekrana dönecek
Sahneyi şenlik yerine çevirdi Sahneyi şenlik yerine çevirdi
Bakıcı tutmayacaklar Bakıcı tutmayacaklar
Yalnız başına Yalnız başına
Güçlü duruşu seviyor Güçlü duruşu seviyor
Leyla'dan ilk poz Leyla'dan ilk poz

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Aralık 2019 Cumartesi 23:04:15 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 23:05:19

Uşak'ta korkunç kaza! Bariyerden kopan parçalar yayaya isabet etti

Uşak'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprüdeki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerden kopan parçalar alt yola düştü. Yolda yürürken metal parçalarının isabet ettiği Osman Gençer (27) ve otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Dörtyol Şehit Mehmet Bozkuş Köprüsü'nde meydana geldi. Saadet Coşkun (34) yönetimindeki 45 RA 7362 plakalı otomobil, Şehit Mehmet Bozkuş Köprüsü'nde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, bariyerin parçaları koparak, alt yola düştü. Kazada, otomobildeki Bektaş Coşkun (38), Sultan Yaygır (32) ve Yağmur Şeker (13) ile alt yolda yürürken metal parçalarının isabet ettiği Osman Gençer yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle köprü, çift yönlü trafiğe kapandı.

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ