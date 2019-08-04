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04 Ağustos 2019 Pazar 10:19:24 | Son Güncelleme: 04 Ağustos 2019 Pazar 10:23:20

Ünlülerin bahçeleri 'çimin doktoru Neslihan'dan soruluyor

Muğla'da ev kadınıyken atıldığı iş hayatında adından söz ettiren Neslihan Turhan, yaklaşık 20 yıldır aralarında ünlülerin de olduğu birçok kişinin lüks konutlarının bahçelerini çimlendirip, bakımlarını yapıyor.

Bodrum ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi 63 yaşındaki Neslihan Turhan, çocuklarını büyüttükten sonra iş hayatına atılmaya karar verdi. 

Ortağıyla 1998-2001 yıllarında Nazilli'de su fabrikası işleten Turhan, bir süre sonra bu işi bırakmak zorunda kaldı. İş hayatından kopmayarak tek başına çim üretimine giren Turhan, gece gündüz çalışarak kısa sürede başarılı oldu. İş disiplini ve işini çok iyi yapmasından dolayı çevresinde "çimin doktoru Neslihan" olarak adlandırılan Turhan, İzmir'de ve Bodrum'da yaklaşık 20 yıldır ürettiği çimleri, aralarında ünlülerin de sahibi olduğu lüks villa ve rezidansların bahçelerine uyguluyor.

Çimin her aşamasını kendi elleriyle titizlikle işleyen ve genellikle yanındaki 15 kadınla çalışan Turhan, sıcak havaya rağmen villaların bahçelerindeki çimlerin bakımlarını da ojeli elleriyle yine kendisi yapıyor.

Turhan, AA muhabirine, sıcak havaya rağmen işini severek yaptığını, insanlara kaliteli hizmet vermekten mutlu olduğunu söyledi.

İzmir'de ve Milas'ın Koru mevkisinde üretim alanı olduğunu ifade eden Turhan, "Bu alanlarda üretilen çimlerin gübrelerini kendim attırıyorum, bakımlarını ve ilaçlarını da kendim koyuyorum. Her yıl yaklaşık 150 dönüm çim satıyorum. Yakın çevrelerim dışında çok küçük projelere girmiyorum." dedi. 

"Mümkün olduğu kadar bakımlı oluyorum"

Ürettiği ürünle oldukça iddialı olduğunu anlatan Turhan, şöyle konuştu:

"Beni şantiyelerde görünce çok şaşırıyorlar. Mümkün olduğu kadar da bakımlı oluyorum. Benim hayatım bu şekilde. Bakımlı bir kadının da şantiyelerde iş yapabildiğini görünce herkesin çok hoşuna gidiyor. Erkek işi deniyor ama peyzaj mimarlarının çoğu kadın. İşinize ne kadar bağlı olduğunuz çok önemli. Ben kesinlikle her işimin başında duruyorum. Sabahtan akşama kadar ihtiyaç molaları dışında, diğer işçilerimle birlikte çalışıyorum. Beğenmediğim bir yeri kesinlikle teslim etmiyorum. Bakımı da benimle uyguladıkları takdirde uzun süre garanti veriyorum. Ünlü isimlerle de çalıştım. Türkan Sabancı, Rahmi Koç, Ebru Gündeş, Ajda Pekkan gibi ünlü isimlerin yanı sıra Bodrum'daki çok sayıda lüks site ve otellerin de çim işlemini yaptım."

Turhan, iş disiplini ve çalışkanlığın başarıyı da beraberinde getirdiğini kaydetti.

(AA)

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