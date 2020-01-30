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30 Ocak 2020 Perşembe 10:22:38 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 12:04:58

Çok çekicisin 5 bin TL edersin dedi dudaklarından öptü! Patrondan çalışanlarına cinsel taciz

İki kadın, ABD’de ev almak isteyen kişilere danışmanlık yapan gayrimenkul şirketinin sahibi eski patronları hakkında suç duyurusunda bulundu. Kadınlardan biri ifadesinde, eski patronunun, kendisi ile yaptığı motivasyon konuşması sonrası zorla öptüğünü söyledi. Diğer kadın ise savcılık ifadesinde, eski patronunu, kendisi ile birlikte olması halinde 5 bin TL vereceğine dair mesaj attığını öne sürdü. "Suçlanan şirket sahibi ise Suçlamalar asılsız, cinsel tacizde bulunmadım" dedi.

İstanbul'un Maslak semtinde bir gayrimenkul şirketinde çalışan K.U ve Z.D isimli kadın çalışan patronlarının cinsel taciz içerikli mesajlarına daha fazla dayanamadı ve işlerinden istifa etmek zorunda kaldı. Patronları E.S ise iddiaları yalanladı.

Z. D. (31) muhasebeci olarak çalıştığı T. Investment isimli gayrimenkul şirketinde 22 ay çalıştı. Yazılım uzmanı K. U. (31) ise savcılık ifadesine göre şirkette 4 ay kadar çalıştı. İki kadın çalışan da geçtiğimiz günlerde 2 hafta ara ile işten ayrıldı. Av. Mehmet Yıldırım’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, şirketin sahibi E. S.’ye ilişkin “sistematik olarak cinsel taciz ve mobbing yapma” suçlaması yer aldı.

NE PARALAR KAZANDIRIRIM

Savcılık dilekçesinde, K. U.’nun yapılan tacizlere, işsiz kalma korkusundan, etkili bir biçimde karşı koyamadığı belirtildi. Dilekçede E. S.’nin K. U.’ya yönelik “3-4 bin nedir ki… Sen bana kendini bırakırsan ne paralar kazandırırım sana ben” dediği iddia edildi.

‘5 BİN TL EDERSİN’ MESAJI

Şikâyet dilekçesi ile birlikte Z. D. ve K. U. yaşadıklarını savcıya verdikleri ifadede de ayrıntılı anlattı. Eski patronu E. S.’nin sık sık, elini ve çenesini tutarak kendisine sarıldığını belirten Z. D. şunları kaydetti:

“Bana sık sık, çok güzelsin, sen hep böyle gül; gülmek sana yakışıyor. Seksisin, çekici bir kadınsın. Elimi ve çenemi tutarak bana sarılıyordu. Ben kendisini engellemeye çalıştığım için bana işyerinde mobbing uyguluyordu. WhatsApp uygulaması üzerinde, kendisine ait cep telefonunda bana ‘Bugün çok güzelsin, 5000 bin TL edersin’ şeklinde mesaj attı. Bu mesajla bana, benimle birlikte olmak için 5 bin lira verebileceğini belirtti. Bu mesajı görünce şok geçirdim. Mesajı, o dönem aynı işyerinde çalışan E. A’ya da gösterdim. Bu mesajdan sonra ayrılmak istedim. Bu kez de bana, ‘işi bırakırsan tazminatını vermeyip sana tazminat ödettiririm’ dedi. Bana yaptığı cinsel tacizleri, aynı işyerindeki birçok bayana da yaptı.”

ZORLA ÖPTÜ

İşe ihtiyacı olmasına karşın 3-4 ay çalışabildiğini belirten K. U. ise ifadesinde “Bu iş yerinde 3,5 ay çalıştım. Şüpheli, birçok kez motivasyon konuşması yaparken, elimi tutup bana sarılıyordu. Bana sık sık ‘Çok güzelsin, suratını asma’ diyordu. Kendisine rahatsız olduğumu söylesem de, toplantılarda gözünün içine bakmıyorum diye bana mobbing uyguluyordu. En son 4 Kasım 2019 günü bana, odasında motivasyon konuşması yapıyordu. Ben tam odadan çıkarken, şüpheli benim belime sarılıp kendisine doğru çekti ve zorla dudağımdan öptü. Ben kendisini ittim ve tepki gösterdim. Bu olaydan hemen sonra Zehra Demir’in yanına gittim. Ben, başıma gelenleri anlatmaya başlarken, Zehra bana, bu kişinin beni öptüğünü gördüğünü söyledi. Ben daha fazla cinsel taciz ve mobbinge dayanamadım 14 Ocak günü işten ayrıldım. Şüphelinin odasında ayrı bir yatak odası, duşu ve banyosu vardı. Tüm çalışanlara sarkıntılık yaptı” dedi.

SUÇLAMALAR MAKSATLI

Suçlanan E. S. ise Hürriyet muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Suçlamalar asılsız ve maksatlı. Kimseyi taciz etmem söz konusu değil. Benim bu insanlara yalnızca iyiliğim dokundu. Bu insanlar, ‘beni işten çıkarma’ diye yalvaran insanlar” dedi. Erdem S., K. U.’ya mesaj atıp atmadığını hatırlamadığını belirterek “Z. D.’ye de öyle bir mesaj atmadım. Ancak benim banka ve telefon şifrelerim çalışanlarımda da var. Onların ne yaptığını bilmiyorum. Ellerinde bir şey varsa polise gitsinler. Benim de şahitlerim var.”

Üç yıl önce şirketini kuran E. S.’nin aralarında sanatçıların da olduğu bir çok kişinin ABD’den ev almasına sağladığı anlaşıldı.

(Hürriyet)

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