Ünlü oyuncu Kevin Hart trafik kazası geçirdi, 40. yaş günü için aldığı 70 model klasik araç tanınmaz hale geldi

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ABD’li oyuncu ve komedyen Kevin Hart, beraberindeki iki kişiyle geçirdiği trafik kazası sonucunda ciddi şekilde yaralandı. CNN’de yer alan habere göre, Kevin Hart’ın 1970 model Plymouth Barracuda’sını süren Jared Black, Kaliforniya’da gerçekleşen kazanın ardından komedyen Hart’la birlikte hastaneye kaldırıldı.





Araçtaki üçüncü kişinin herhangi bir ciddi durumu olmadığı öğrenilirken, sürücü Jared Black’in ise kaza anında alkollü olmadığı anlaşıldı.

Oyuncu ve komedyen Kevin Hart’ın, söz konusu aracı temmuz ayında kendisine 40. yaş günü hediyesi olarak aldığı bildirildi. Yaşanan kazanın ardından “Menace” isimli araç kullanılamaz hale geldi.



