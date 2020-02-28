Ünlü isimler, 33 askerimizin şehit edilmesine sessiz kalmadı!

Vatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de Esed rejimi unsurlarınca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu 32 askerimizin yaralandığını açıkladı.

Vali Doğan ayrıca yaralanan askerlerimizin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu. Acı haberi alan ünlü isimler ise yaşadığı acıyı sosyal medya hesaplarından yayınlayarak yaşadığı acıyı dile getirdi.

İşte ünlü isimlerin askerlerimiz için yaptığı paylaşımlar...

ACUN ILICALI

"Başımız sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah tüm milletimize sabır versin."

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Çok üzgünüm, gencecik canlar gitti... Allah şehitlerimize rahmet eylesin."

DEMET AKALIN

"Dualar sadece Mehmetçiğe"

ALİŞAN

"Allah'ım korusun Mehmetçiklerimizi, bu güzel gecenin yüzü suyu hürmetine..."

SİNAN AKÇIL

"Bize kalleşçe saldırmadan önce Tarihimize bir baksaydın keşke, başımız sağ olsun... Önce vatan"

PINAR ALTUĞ

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet,ailelerine sabır diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun Mehmetçiğimiz."

IŞIN KARACA

"Şu mübarek günün yüzü suyu hürmetine Allah Mehmetçiğin yardımcısı olsun. Dualarımız Mehmetçiklerimizle."

IVANA SERT

"Başımız sağ olsun Allah tüm milletimize sabır versin"

FERHAT GÖÇER

Yüreğim kan ağlıyor, başımız sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum...

DENİZ SEKİ

Bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine Allah yardımcımız olsun. Dualarımız Mehmetçiğimizle

BEYAZIT ÖZTÜRK

"Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ocaklara acı düştü.. Allah acılı ailelerine sabır versin."

HATİCE

"Bu gece dualarımız güzel ülkemize ve canım Mehmetçiklerimize"

YAŞAR İPEK

"Allah'ım sen şehitlerimize rahmet yakınlarına sabırlar ver... Bu gecenin yüzü suyu hürmetine askerimizi koru Yarabbim"

ARTO DALGA

"Başımız sağ olsun diyecek hiçbir şey bulamıyorum... Şehit olan mehmetçiklerimize baş sağlığı yakınlarına büyük sabır diliyorum."

SELİN İMER

"Bir ölür, bin diriliriz! ???? Başın sağ olsun Türkiye'm"

LARA

"Şu kopan fırtına Türk ordusudur Yarabbi

Senin uğrunda ölen ordu budur Yarabbi

Taki yükselsin ezanlarla mueyyed namin

Galib et çünkü bu son ordusudur İslam'ın..

Şu mübarek günün yüzü suyu hürmetine ordumuzu askerlerimizi muzaffer kıl Allah'ım

Şehitlerimiz şahitlerimizdir. Türk'ün gücünü göreceksiniz..! Başımız sağ olsun Türkiye'm"

URAZ KAYGILAROĞLU

"Başımız sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar, ailelerine sabır dilerim."

HAKAN URAL

"Acımız çok büyük... Şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar olsun devletimizin milletimizin başı sağ olsun..."

OKTAY KAYNARCA

"Kardeşlerim Allah yar yardımcınız olsun .. Şehitlerimizin mekanı cennet,gazilerimizin şifaları tez olsun..."

MERVE ÖZBEY

"Allah'ım sen koru."

SEDA SAYAN

"Kandil gecesi şehitlerimiz var"

ECE ERKEN

"Bu mübarek gecede, dualarımız Mehmetçiklerimizle... Yarın yayınımız tabi ki yok, boş beleş şeyler paylaşanlar önce Mehmetciğimize, ailelerine dua etsin. Dualarımız sizinle kahraman ordumuzla"

İREM DERİCİ

"Başımız sağ olsun Türkiye'm, çok üzgünüm, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"

DOĞA RUTKAY KAMAL

"Bu vatan sıvasız penceresiz evlerde büyüyen, ailesi yoksullukla mücadele eden, lakin kanaatkar ve gönlüne vatan sevgisi yerleştirilerek büyüyen büyütülen yiğitlerindir."

ZUHAL TOPAL

"Yine çok üzgünüz milletimizin başı sağ olsun... Şehitlerimize Allah 'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum."

EYLÜL ÖZTÜRK

"Böyle mübarek bir gecede böyle acı bir haber almak... Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, geride kalan ailelerine sabırlar ve yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum..Ne diyebilirim ki,çok acı çok.."