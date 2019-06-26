Üniversite öğrencileri İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR üniversite öğrencilerine iş başvuru şartları neler? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor.

ÜNİVERSİTELİLERE İŞ İMKANI İŞKUR BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabileceği Program için başvuruların İŞKUR’un internet sitesi üzerinden kabul edileceğini açıklayan Bakan Selçuk, “Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortalarını karşılayacağız” dedi.