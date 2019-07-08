  • Bist 100
    98695.4
  • Dolar
    5,7386
  • Euro
    6,4401
  • Altın
    257,2510
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Suudi Arabistan şirketi Boeing yerine Airbus'a yöneldi Suudi Arabistan şirketi Boeing yerine Airbus'a yöneldi
Yunanistan'da yeni kabine belli oldu Yunanistan'da yeni kabine belli oldu
Başkan Erdoğan: Bu sözü söyleyecek kadar ihanet içindeler Başkan Erdoğan: Bu sözü söyleyecek kadar ihanet içindeler
Vedat Muric: Türkiye'nin en büyük ailesine geldim Vedat Muric: Türkiye'nin en büyük ailesine geldim
Galatasaray'dan açıklama! İşte Fatih Terim'in maaşı Galatasaray'dan açıklama! İşte Fatih Terim'in maaşı
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Üniversiteli Kader Buse 166 gündür aranıyor Üniversiteli Kader Buse 166 gündür aranıyor
Pendik'te hamile kadına saldıran magandalar tutuklandı Pendik'te hamile kadına saldıran magandalar tutuklandı
Ahmet'in pencereden düşüp ölmesiyle ilgili yargılanan kız arkadaşına hapis Ahmet'in pencereden düşüp ölmesiyle ilgili yargılanan kız arkadaşına hapis
Yeni torba yasada neler var? Ekonomide düzenlemeler içeren teklif TBMM'de Yeni torba yasada neler var? Ekonomide düzenlemeler içeren teklif TBMM'de
Motorinde 15 kuruş indirim Motorinde 15 kuruş indirim
Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun tahliye edildi Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun tahliye edildi
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Ameliyat edildi Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Ameliyat edildi
Son dakika... İzmir merkezli 8 ilde düzensiz göçmen operasyonu: 55 kişi yakalandı Son dakika... İzmir merkezli 8 ilde düzensiz göçmen operasyonu: 55 kişi yakalandı
Adriana Lima Emir Uyar el ele görüntülendi! Emir Uyar kimdir, kaç yaşında? Adriana Lima Emir Uyar el ele görüntülendi! Emir Uyar kimdir, kaç yaşında?
Çin'in 8 buçuk ton ağırlığındaki uzay istasyonu Tiangong-2, dünyaya düşecek Çin'in 8 buçuk ton ağırlığındaki uzay istasyonu Tiangong-2, dünyaya düşecek
BAE-Suudi Arabistan arasında çatlak! İki müttefikin arası açılıyor... BAE-Suudi Arabistan arasında çatlak! İki müttefikin arası açılıyor...
ÖTV'nin ardından Kartal Açık Oto Pazarı’ndan ilk fiyatlar ÖTV'nin ardından Kartal Açık Oto Pazarı’ndan ilk fiyatlar
'Şahangiller'in Emrah'ı anlattı: Youtube'a nasıl başladı? Youtube'dan Nasıl Para Kazanılır? 'Şahangiller'in Emrah'ı anlattı: Youtube'a nasıl başladı? Youtube'dan Nasıl Para Kazanılır?
Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ta devam edeceği açıklandı Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ta devam edeceği açıklandı
2019 1 KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS tercihleri nasıl yapılır? 2019 1 KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS tercihleri nasıl yapılır?
Kırmızı ışıkta çifte telliye 69 bin lira ceza! Kırmızı ışıkta çifte telliye 69 bin lira ceza!
Oflu Hocanın Şifresi 2 konusu nedir? Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? Oflu Hocanın Şifresi 2 konusu nedir? Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Temmuz 2019 Pazartesi 19:01:57 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 19:04:12

Üniversiteli Kader Buse 166 gündür aranıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşanan hortumda bulunduğu aracın dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ın bulunması için ormanlık alanda arama yapıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ın bulunması için bu sefer ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı.

Hortum nedeniyle içinde olduğu aracın sürüklendiği derede kaybolduktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın (20) babası Ahmet Acar'ın, Kemer ilçesindeki ormanlık alanda eşine ait aracın parçalarını bulması üzerine bu bölgede arama yapılıyor.

Arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadavra köpeği ve baba Acar katıldı.

"EŞİME AİT ARACIN TAMPON PARÇALARINI BULDUM"

Baba Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızını bulmak için hortumun geçiş güzergahında arkadaşlarının da desteğiyle arama yaptığını söyledi.

Arkadaşlarıyla ormanlık alana çok defa gittiğini belirten Acar, "Arkadaşlarımla yine arama yaptığım sırada eşime ait aracın tampon parçalarını buldum. Bunun üzerine alanda bulduğum araba parçalarının fotoğrafını jandarmaya attım ve burada arama çalışması başladı." dedi.

Acar ormanlık alan dışında kızının kaybolduğu derede de arama çalışması yapıldığını aktardı.

24 OCAK'TAN BU YANA BULUNAMADI

Dağlık alanda arama yaptıkları sırada ise koku aldıklarını anlatan Acar, şunları dile getirdi:

"Dağlık alanda bulduğumuz araba parçaları üzerine jandarma ve kadavra köpeğinin de desteğiyle yeniden arama yapılıyor fakat kadavra köpeği rahatsızlandığı için aramalara şu anda ara verildi. Köpeğin iyi olması durumunda yarın sabah saatlerinde tekrar arama çalışması başlatılacak. Umudumuz tükenmedi, inşallah buluruz."

Kemer ilçesinde hortum nedeniyle Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil 24 Ocak'ta dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılmış, sele kapılan kızı kaybolmuştu. Ekiplerin yoğun arama çalışmalarına rağmen sonuç alınamayınca Acar'ın aranmasına 11 Şubat'ta son verilmişti.

(AA)

Başkan Erdoğan: Bu sözü söyleyecek kadar ihanet içindeler
Ekonomide düzenlemeler içeren 'torba teklif' TBMM'de
Pendik'te hamile kadına saldıran magandalar tutuklandı
ÖTV'nin ardından Kartal Açık Oto Pazarı’ndan ilk fiyatlar
Adriana Lima Emir Uyar el ele görüntülendi!
On Birinci Kalkınma Planı, Meclis'e sunuldu: 2023'te hedef 1 trilyon 80 milyar dolar!
Kırmızı ışıkta çiftetelli oynayan sürücülere şok ceza
Galatasaray'dan açıklama! İşte Fatih Terim'in maaşı
Trafikte kendisine yol vermeyen gence defalarca ateş etti
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Ameliyat edildi
Pendik'te hamile kadının aracına saldıran magandanın elini sıkan polis amiri açığa alındı
Rumların korkulu rüyası 'Yavuz', Zafer Burnu'na ulaştı
Yunanistan'ın yeni lideri Miçotakis darbeci FETÖ'cüleri iade eder mi?
Pendik'tek trafik magandalarının ifadeleri 'pes' dedirtti: Dehşeti yaşattıkları sürücüden şikayetçi oldular
Bakan Selçuk'tan örnek davranış! Hoşgeldin Pergel...
ODTÜ'lü öğrencilerden polislere hakaret
Rus uzman açıkladı... Suriye’deki S-300’ler, İsrail uçaklarını neden durduramıyor?
Bursa'da akılalmaz olay! Yolcu kapmak için birbirlerini öldürüyorlardı
Başkan Erdoğan'dan flaş 'S-400' açıklaması
Himalayalar’dan Trabzon’a
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ