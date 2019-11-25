  • Bist 100
    105382
  • Dolar
    5,7479
  • Euro
    6,3305
  • Altın
    269,7550
İstanbul
14 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
K-pop şarkıcısının ölü bulunması müzik endüstrisiyle ilgili tartışmaları alevlendirdi K-pop şarkıcısının ölü bulunması müzik endüstrisiyle ilgili tartışmaları alevlendirdi
Fatih Terim, kritik maç için ilk 11'ini belirledi Fatih Terim, kritik maç için ilk 11'ini belirledi
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı
Motorinde 8 kuruş indirim Motorinde 8 kuruş indirim
Hong Kong'da yeni seçilen belediye meclisi üyelerinden protestoculara destek Hong Kong'da yeni seçilen belediye meclisi üyelerinden protestoculara destek
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri açıklandı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri açıklandı
Batı Akdeniz ve Güney Ege'de yarın için şiddetli ve aşırı sağanak uyarısı Batı Akdeniz ve Güney Ege'de yarın için şiddetli ve aşırı sağanak uyarısı
Eşi tarafından 14 yerinden bıçaklanıp öldürüldü Eşi tarafından 14 yerinden bıçaklanıp öldürüldü
CHP’deki büyük çatlakta dikkat çeken "İmamoğlu" detayı! CHP’deki büyük çatlakta dikkat çeken "İmamoğlu" detayı!
Hong Kong'da yeni seçilen belediye meclisi üyelerinden protestoculara destek Hong Kong'da yeni seçilen belediye meclisi üyelerinden protestoculara destek
Rusya tehlikeli asteroitleri izlemek için Ay'a teleskop yerleştirmeyi planlıyor Rusya tehlikeli asteroitleri izlemek için Ay'a teleskop yerleştirmeyi planlıyor
Liberman yolsuzluk dosyalarıyla ilgili Netanyahu'ya dokunulmazlık verilmesine karşı Liberman yolsuzluk dosyalarıyla ilgili Netanyahu'ya dokunulmazlık verilmesine karşı
Halid Bin Velid kimdir? Halid Bin Velid'in hayatı haberimizde Halid Bin Velid kimdir? Halid Bin Velid'in hayatı haberimizde
Ülkücü hareketi lideri Alparslan Türkeş'in 102’inci doğum günü Ülkücü hareketi lideri Alparslan Türkeş'in 102’inci doğum günü
Beyazıt Akman: Film sektöründe uzmanlaşma sağlanırsa kalite artar Beyazıt Akman: Film sektöründe uzmanlaşma sağlanırsa kalite artar
Kılıçdaroğlu yine çark etti Doğrudur dedim ama bir sorun niye dedim Kılıçdaroğlu yine çark etti Doğrudur dedim ama bir sorun niye dedim
Külliye yalanı tutmayan CHP yeni iftiralara sarıldı Külliye yalanı tutmayan CHP yeni iftiralara sarıldı
Avrupa'daki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı Avrupa'daki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Fatih Terim: UEFA Avrupa Ligi için taraftarımız önünde kazanacağımızı düşünüyorum Fatih Terim: UEFA Avrupa Ligi için taraftarımız önünde kazanacağımızı düşünüyorum
Atmosferdeki sera gazı yoğunluğu 2018'de rekor seviyeye ulaştı Atmosferdeki sera gazı yoğunluğu 2018'de rekor seviyeye ulaştı
Kayıp iş insanı çaya devrilen otomobilde ölü bulundu Kayıp iş insanı çaya devrilen otomobilde ölü bulundu
Oğuzhan Özyakup'un Trabzonspor ile anlaştığı iddia edildi Oğuzhan Özyakup'un Trabzonspor ile anlaştığı iddia edildi
Başkan Erdoğan Katar'daki askeri üssün ismini açıkladı: Halid Bin Velid Başkan Erdoğan Katar'daki askeri üssün ismini açıkladı: Halid Bin Velid
Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Kasım 2019 Pazartesi 18:49:23 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 18:50:42

Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı

Isparta'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel'i öldüren Zafer P'nin, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı.

Savcılıktaki ifadesinde Muğla'da oturduğunu ve tornacılık yaptığını belirten Zafer P. (19), cinayeti işlediğini itiraf etti.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadenin de kendisine ait olduğunu ve bu ifadesini tekrar ettiğini belirten Zafer P, 2015 yılında Muğla'da bir arkadaş ortamında tanıştığı Güleda Cankel'in üniversite okumak için Isparta'ya geldiğini, bu süreçte aralarının açıldığını ileri sürdü.

Güleda'nın Isparta'ya gittikten sonra kendisinden ayrıldığını iddia eden Zafer P, 15 Kasım'da kente giderek konuşmak istediğini, iki gün kentte vakit geçirdikten sonra Güleda'nın kaldığı mahalleye gittiğini beyan etti.

Zafer P, daha sonra Güleda Cankel ile görüştüğünü belirterek, "Aramızda hakaret ve yaralama olayları gerçekleşti. Bu olaylara ilişkin emniyette ayrıca ifade verdim. İfade işlemlerinin ardından her ikimiz de serbest bırakıldık. Olay günü 11.30-12.00 sıralarında tekrar tartıştık." iddiasında bulundu.

Cinayeti nasıl işlediğini detaylarıyla anlatan Zafer P, sorgusunda bir sayfalık mektubunun sorulması üzerine, şunları iddia etti:

"Ben bu mektubu yaklaşık 2-3 gün önce yazdım. Bu mektubu korkutmak amacıyla Güleda Cankel'e atacaktım. Beni her türlü sosyal medya mecrasından engellediği için mektubu ona atamadım. Isparta'ya ilk geliş amacım Güleda Cankel ile barışmaktı."

Cinayeti önceden planlamadığını, bir anlık sinirle Güleda'yı öldürdüğünü ileri süren Zafer P, "pişman" olduğunu söyledi.

Isparta'daki Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım'da apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ