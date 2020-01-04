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04 Ocak 2020 Cumartesi 15:03:57 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 15:04:41

Üniversiteli gönülllüler Suriye sınırındaki öğrenciler için seferber oldu

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde öğrenim gören Toplum Gönüllüleri Vakfı üyesi bir grup öğrenci, Suriye sınırının sıfır noktasındaki bir okulun bakım ve onarımını yaptı.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde, Suriye sınırının sıfır noktasındaki 65 öğrencili Kelli İlkokulu'nun öğretmenleri, sosyal medya aracılığıyla gönüllü öğrencilere ulaştı.

Öğretmenlerin çağrısı üzerine harekete geçen TOG üyesi üniversite öğrencileri, hayırseverlerden temin ettikleri malzemelerle okula geldi. 35 kişiden oluşan gönüllü gençler, iç ve dış duvarlarını boyadıkları okulda genel temizlik yaptı. Topladıkları kitaplarla okul bünyesinde kütüphane oluşturan gençler, bir de deney atölyesi kurdu.

TOG Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi temsilcisi Baran Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalarının tamamen gönüllülük esasına dayandığını söyledi.

Hiçbir maddi çıkar ve beklenti olmadan ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Kaya, "Buraya 35 kişilik ekiple geldik. Burada kütüphane oluşturup sınıflara eğitici panolar, deney atölyeleri, boyama ve temizlik çalışması yapıyoruz. Üniversitede 500 kişilik öğrenci topluluğumuz var. Bu ekibimiz tamamıyla gönüllülük esaslı, eleştirmek için değil değiştirmek için yola çıkan üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Üniversite öğrencilerinin etkisiyle dünyayı yerelden başlayıp daha güzel, daha yaşanabilir bir yer haline getirmek, dezavantajlı okullardaki öğrencilere daha iyi imkanlar sağlayabilmek için projeler, etkinlikler düzenliyoruz." diye konuştu.

Hatay'da 4 yıl boyunca 10'dan fazla okula ulaştıklarını kaydeden Kaya, ayrıca sokak hayvanlarına barınak yaptıklarını, huzur evi ziyaretleri düzenlediklerini, özel günlerde farkındalık yaratmak için çeşitli projelere imza attıklarını da aktardı.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 3. sınıf öğrencisi Nazlı Kabak da hayırseverlerden araç gereç yardımı aldıklarını, parasal olarak hiçbir desteği kabul etmediklerini anlattı.

Grup bünyesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kabak, şunları kaydetti:

"3 senedir bu topluluktayım. Hatay MKÜ öğrencileri olarak kadın, çocuk ve yaşlı ve dezavantajlı kimselere yönelik iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Bulunduğumuz okulun boyası ve kütüphanesi yoktu. Bizler de arkadaşlarımızla buraya gelerek yenileme çalışmaları yapıyoruz. Maddi olarak yardım teklifi geldiği zaman hayırseverleri ihtiyacımız olan malzemeyi alması için yönlendiriyoruz."

Gönüllü öğrencilerden Hatice Köse ise sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

(AA)

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