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06 Ocak 2020 Pazartesi 09:28:00 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 09:29:47

Üniversiteli gençler kırsaldaki çocuklara kitap ve hayvan sevgisi aşılıyor

Erzurum'da bir araya gelen üniversite öğrencileri, kırsaldaki okullara, sosyal medya aracılığıyla topladıkları kitaplarla kütüphaneler kuruyor, hayvan sevgisi aşılamak için de kedi ve köpek kulübeleri yerleştiriyor.

Atatürk Üniversitesindeki farklı bölümlerden İyilik Zirvesi ve Bilişim Hareketi Kulübü üyesi öğrenciler, "Toplumsal Duyarlılık Projesi" kapsamında kırsaldaki çocuklara kitap ve hayvan sevgisi aşılamak için bir araya geldi. 

Hınıs, Çat ve Pasinler ilçelerinde tespit ettikleri okulların kullanılamaz haldeki odalarını boyayıp kütüphaneye dönüştüren İyilik Zirvesi üyeleri, sosyal medya aracılığıyla topladıkları yaklaşık 5 bin kitabı da bu kütüphanelere hediye etti.

Proje kapsamında Bilişim Hareketi Kulübü üyeleriyle de iş birliği yapan öğrenciler, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Kamil Kabakuş öncülüğünde okullardaki yakın alanlara kedi ve köpek kulübeleri yerleştirdi.

Çocuklara süs balık da hediye ediyorlar

Kara kışta yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için toplanan mamaları okul öğretmenlerine teslim eden üyeler, çocukları fanus içinde hediye ettikleri süs balıkları ile de sevindirdi.

Dr. Öğretim Üyesi Kabakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerle sosyal sorumluluk çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Çocuklara kitap ve hayvan sevisini aşılamak istediklerini ifade eden Kabakuş, şöyle konuştu:

"Hedefimiz çocukları sevindirmek, onlara kitap ile hayvan sevgisi kazandırmaktır. Kütüphane duvarındaki boyadan şekillere kadar el birliğiyle çalıştık. Kış günlerinde hayvanları korumak için mama temini yaptık. Okuldaki öğretmenlerin de desteğiyle nöbet sistemi belirlendi ve mamaların öğrencilerimiz aracılığıyla planlı şekilde dağıtılmasını sağladık."

Kütüphaneye trafik kazasında kaybettikleri arkadaşlarının ismini verdiler

İyilik Zirvesi Kulübü Başkanı Dilan Yavuz ise yaklaşık 100 kişiyle kırsaldaki köy okullarına kütüphane yapmak için çalıştıklarını anlattı.

Gittikleri okulların boya, badana ve her türlü tespit ettikleri ihtiyaçları karşılamaya çalıştıklarını aktaran Yavuz, topladıkları 5 bin kitabı, oluşturdukları 3 kütüphaneye bırakarak çocuklara hediye ettiklerini belirtti.

Kulüp üyelerinden Azize Yakacı da son yaptıkları kütüphaneye vefat eden sınıf arkadaşlarının ismini verdiklerini ifade ederek, "Sınıf arkadaşımız Servet Abracı, vefatından önce yapacağımız kütüphanelerden birisine isminin verilmesini çok isterdi. Maalesef bir süre önce trafik kazasında kaybettik. Biz de karar aldık ve Pasinler ilçesindeki Porsuk İlkokulu'nda yaptırılan kütüphaneye ismini verdik." diye konuştu.

(AA)

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