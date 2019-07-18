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Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Tercihler nasıl yapılacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Tercihler nasıl yapılacak?

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18 Temmuz 2019 Perşembe 16:51:16 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:53:44

Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Tercihler nasıl yapılacak?

Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Tercihler nasıl yapılacak? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. YKS tercihleri için heyecan dorukta. Öğrenciler ve veliler en doğru şekilde tercih işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlar. Bu kapsamda üniversite tercihleri hakkında internet araştırmaları yoğunlaştı. YKS tercihleri 23 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Üniversite tercihlerine dair tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor...

Büyük bir heyecanla beklenen YKS sonuçları 17 Temmuz 2019 gece yarısı saat 01:20'de açıklandı. Sonuçların duyurulması ile birlikte öğrencileri ve velileri tercih heyecanı sardı. En doğru şekilde tercih işlemini gerçekleştirmek isteyenler üniversite tercihleri ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Tercihler nasıl yapılacak? sorularına yanıt arıyorlar.  Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. Üniversite tercihleri hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar... 

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR? 
YKS tercihleri 23 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. 

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir. 

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2019-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. 

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır. 

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir. 

2019-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır. 

2019 YKS PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ 

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANS PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNLİSANS PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS TERCİHLERE YARDIMCI OLACAK
YÖK Atlas, tercih işlemlerine başlayacak olan öğrencilerin en büyük yardımcısı olacak. 

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YÖK’ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan “Puan Türü Seçin” alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

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