Üniversite öğrencisi beyin kanamasından öldü

Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Hüseyin Ayrıç’ı 10 gün önce Kavaklık Mahallesi’ndeki evinde oturduğu sırada şiddetli baş ağrısı tuttu. Durumu kardeşine bildiren Ardıç, çağrılan ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada beyin kanaması geçirdiği saptanan genç, ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi gören talihsiz genç, 10 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Derslerinde başarılı olduğu öğrenilen Ayrıç’ın cenazesi, ailesi tarafından hastanenin morgundan alındın. Ayrıç’ın cenazesi öğle namazına müteakip Bahaaddin Nakıpoğlu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

İHA