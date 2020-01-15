Üniversite öğrencileri, işaret diliyle Trabzonspor Marşı klibi hazırladı

Trabzon Gençlik Merkezinin düzenlediği işaret dili eğitimlerine katılan üniversite öğrencileri, işaret dilinde Trabzonspor Marşı klibi hazırladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi dil atölyesinde düzenlenen işaret dili eğitimlerine 30 üniversite öğrencisi katıldı.

Yaklaşık 4 aylık eğitimin ardından öğrencilerden 10'u, işitme engelli Trabzonsporlu taraftarlara seslerini duyurmak için Medical Park Stadı çevresinde işaret diliyle Trabzonspor Marşı klibi çekti.

Öğrenciler, kurgu ve montajını da kendilerinin yaptığı klibin sonuna "Sevgi engelsizdir" notunu düştü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezlerinin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle gençlere hizmet verdiğini söyledi.

Trabzon Gençlik Merkezi olarak güzel sanatlar, müzik, resim, yabancı dil ve diksiyon başta olmak üzere çeşitli alanlarda eğitimler düzenlediklerini belirten Öztürk, dil atölyesinde düzenlenen işaret dili eğitimine katılan öğrencilerin Trabzonspor Marşı'nı işaret dilinde seslendirdiğini ifade etti.

Öztürk, yaklaşık 4 aydır devam eden işaret dili eğitimlerine 30 öğrencinin katıldığını aktaran Öztürk, "Eğitimlere katılan 10 öğrenci, hem öğrendiklerini tatbik etmek hem de işitme engelli taraftarlara Trabzonspor Marşı'nı duyurmak amacıyla farkındalık oluşturdu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Trabzon Gençlik Merkezi gençlik liderlerinden Yasin Aydın da eğitim alan öğrencilerin farkındalık oluşturmak istediğini kaydederek, "Trabzonspor Marşı'nı işaret diliyle anlatmak istediler. Ortaya böyle güzel bir video çıktı. İnşallah klip amacına ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)