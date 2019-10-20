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20 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 19:44:15

Umut var, imkan yok

Dünyada sadece 6 kişide görülen 'EMC Gen1' hastalığı, Kocaeli'nde yaşayan 2 kardeşte tes- pit edildi. Tedavinin sadece Almanya'da olduğunu söyleyen acılı anne, yardım bekliyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Zeynep Çakan'ın 7 yaşındaki oğlu Muhammet Çakan'la 3 yaşındaki kızı Amina Çakan, Türkiye'de eşi bulunmayan, dünyada ise şuana kadar 6 kişi de görülen 'EMC GEN1' hastalığına yakalandı. 

ALMANYA'YA GİTMELERİ GEREKİYOR 

İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli ve Bursa'daki hastanelerde tedavi için çözüm arayan anne Zeynep Çakan, Almanya'da hastalık üzerine tedavi sonucuna ulaşmış doktora ulaştı. Almanya'ya gönderilen kan örneklerinin sonuçlarına göre çocuklara EMC GEN1 hastalığı tanısı konulurken, tedavi süreci için çocukların Almanya'ya gitmesi gerektiği belirtildi. Çocuklarının tedavi olmasını isteyen anne Zeynep Çakan, Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi. 

'KONUŞMALARINI İSTİYORUM' 

Anne Zeynep Çakan, “Almanya'daki doktorlar tedavisi olabileceğini söyledi. Fakat çocukların oraya gitmesi ve doktorların görmesi gerekiyor. Ben daha önce valilik ve kaymakamlığa başvurdum. Elimden gelen her şeyi yaptım. Ama bir sonuç elde edemedim. Ben Sağlık Bakanlığı'na rica ediyorum. Çocuklarımın tedavi olmasını, yürümesini, konuşmasını istiyorum” dedi. 

DURUMLARI GİDEREK AĞIRLAŞIYOR

Çocuklarının zaman zaman yoğun bakıma yattığını ve zor zamanlar geçirdiğini gözyaşlarıyla anlatan anne Zeynep Çakan, “Yemek yiyemiyorlar. Daha önce mideleri delinecekti. Hortum takılacaktı ama ben çok uğraştım. Terapistlere götürdük. Elimden gelen her şeyi yaptım. Bu tedavi edilmediği sürece ilerliyor. Gen uyuşmazlığından dolayı böyle olmuş. Türkiye'de gen tedavisi olmadığı için çocuklarımda böyle bir kalıtsal kaldı” ifadelerini kullandı. 

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