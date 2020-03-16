  • Bist 100
    89973.2
  • Dolar
    6,3754
  • Euro
    7,1556
  • Altın
    317,4190
İstanbul
4 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD sağlık sistemi Kovid-19 salgınında sınıfta kaldı: Trump: Sorumluluğu ben alıyorum ABD sağlık sistemi Kovid-19 salgınında sınıfta kaldı: Trump: Sorumluluğu ben alıyorum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "gizli belge'yi yalanladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "gizli belge'yi yalanladı
İstanbul Adliyesi'nde korona önlemi! Tutuksuz davaların duruşmaları ertelendi İstanbul Adliyesi'nde korona önlemi! Tutuksuz davaların duruşmaları ertelendi
MSB: 2 PKK/YPG’li terörist daha teslim oldu MSB: 2 PKK/YPG’li terörist daha teslim oldu
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısına saatler kaldı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısına saatler kaldı
Nijerya'da petrol boru hattında patlama: 15 ölü Nijerya'da petrol boru hattında patlama: 15 ölü
İstanbul'da koronavirüs önlemi! Bazı öğrenci yurtları boşaltıldı İstanbul'da koronavirüs önlemi! Bazı öğrenci yurtları boşaltıldı
La Liga Başkanı Tebas: Bu sezonu iptal edebiliriz La Liga Başkanı Tebas: Bu sezonu iptal edebiliriz
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm kaydedildi
Umreden dönenler karantinada! Kayseri'de öğrenci yurduna yerleştirildiler Umreden dönenler karantinada! Kayseri'de öğrenci yurduna yerleştirildiler
Almanya Başbakanı Angela Merkel’den "Türkçe" koronavirüs (corona virüs) mesajı Almanya Başbakanı Angela Merkel’den "Türkçe" koronavirüs (corona virüs) mesajı
Çin'de virüsle mücadele! 15 dakikada sonuç veren korona virüs testi Çin'de virüsle mücadele! 15 dakikada sonuç veren korona virüs testi
MSB'den önemli bilgi: PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi MSB'den önemli bilgi: PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi
Konut satışı şubatta yüzde 4.5, yılda 51,4 artış gösterdi Konut satışı şubatta yüzde 4.5, yılda 51,4 artış gösterdi
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar yağışı uyarısı
Mart kapıdan baktırdı Mart kapıdan baktırdı
Çekirge istilasının ardından bu kez de karınca istilası Çekirge istilasının ardından bu kez de karınca istilası
Çekirge istilası İran'a yönelmişti! O ilimizde görüldü Çekirge istilası İran'a yönelmişti! O ilimizde görüldü
İstilacı çekirge Hakkari'ye geldi İstilacı çekirge Hakkari'ye geldi
Koronavirüs nedeniyle gece eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak Koronavirüs nedeniyle gece eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak
İran’ı istila eden çekirge sürülerinden bir tanesi Yüksekova’da görüldü İran’ı istila eden çekirge sürülerinden bir tanesi Yüksekova’da görüldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Esra Elönü'nün babası umre ziyareti sonrası hayatını kaybetti Esra Elönü'nün babası umre ziyareti sonrası hayatını kaybetti
İDO ile BUDO'da bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi İDO ile BUDO'da bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Mart 2020 Pazartesi 11:24:01 | Son Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 11:33:25

Umreden dönenler karantinada! Kayseri'de öğrenci yurduna yerleştirildiler

Umreden dönüşte Kayseri'ye gelen kişiler koronavirüs (corona virüs) şüphesiyle yurtlarda 14 gün boyunca karantina altında kalacak. Umreden dönenler uzman personel tarafından uçaktan böyle tahliye edildi. O noktada görev yapan emniyet güçlerinin de maskelerinin olduğu dikkatlerden kaçmadı.İ

Umreden dönen vatandaşların bir kısmı, yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kayseri'deki bir yurda getirildi.

19 KİŞİ KARANTİNADA

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri'de umreden dönen 19 kişinin koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulduğunu söyledi.

Kayseri Şehir Hastanesi Geriatri Merkezinde İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile basın toplantısı düzenleyen İsmail Tamer, Kayseri'de koronavirüs vakasının olmadığını söyledi. Kentte koronovirüs için 778 yatak ayrıldığını belirten Tamer, "Sağlık Bakanlığı ve Sağlık İl Müdürlüğü koronavirüs karşında tedbirlerini almış durumda. Kimse panik havası yaratmaya kalkamasın. Umre'den gelen kişiler termal kamera ile izleniyor. Yurt dışından gelenler kesinlikle 14 gün kuralına uymalı. Kayseri'ye umreden gelen 19 kişi tedbiren gözlem altına alındı" dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de Erciyes Üniversitesine yüksek ateş şikayetiyle gelen kişinin sonuçlarının çıkmadığını belirterek, "Sağlık konusunda Kayseri'deki tüm tedbirlerimizi aldık. Sağlık çalışanlarımız 7-24 esası ile canla başla çalışmaktadır. Sağlık çalışanlarının yıllık izinleri kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

ANKARA VALİSİ: YAKLAŞIK BİN 800 VATANDAŞIMIZ YURTLARDA MİSAFİR EDİLİYOR

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin gözlem altında tutulduğu yurtlar da incelemelerde bulundu.

Şahin, gece yarısından itibaren hummalı bir çalışmayla yurtları umreden dönen vatandaşların gözlem altına alınması için hazırladıklarını belirtti.

Yurtlarda şu ana kadar yaklaşık 1800 vatandaşı misafir etmeye başladıkları bilgisini paylaşan Şahin, "1700 civarında daha vatandaşımızı bekliyoruz. Onlarla ilgili hazırlıklarımızı da yaptık. Burada üç yurt müdürlüğünün kullandığı binalar, öğrencilerin de tatilde olmasından istifade edilerek karantina için tahsis edildi. Buradaki öğrencilerimiz diğer yurtlarımızdaki boş kapasitelere aktarıldı." dedi.

Şahin, bu süreçte üzerlerine düşen görevi fedakarca yerine getiren tüm kurumlara teşekkür etti.

ANKARA'DAKİ YURTLARIN İSİMLERİ VE KALAN MİSAFİR SAYISI:

Şehit Özel Harekat: 2064

Milli İrade: 1880

Gölbaşı: 1448

Toplam: 5392

KONYA'DAKİ YURTLARIN İSİMLERİ VE KALAN MİSAFİR SAYISI:

Tahir Büyükkörükçü: 2228

Kutalmışoğlu: 2710

Toplam: 4938

EN ÇOK OKUNAN HABERLER