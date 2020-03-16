Umreden dönenler karantinada! Kayseri'de öğrenci yurduna yerleştirildiler

Umreden dönen vatandaşların bir kısmı, yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kayseri'deki bir yurda getirildi.

19 KİŞİ KARANTİNADA



AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri'de umreden dönen 19 kişinin koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulduğunu söyledi.

Kayseri Şehir Hastanesi Geriatri Merkezinde İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile basın toplantısı düzenleyen İsmail Tamer, Kayseri'de koronavirüs vakasının olmadığını söyledi. Kentte koronovirüs için 778 yatak ayrıldığını belirten Tamer, "Sağlık Bakanlığı ve Sağlık İl Müdürlüğü koronavirüs karşında tedbirlerini almış durumda. Kimse panik havası yaratmaya kalkamasın. Umre'den gelen kişiler termal kamera ile izleniyor. Yurt dışından gelenler kesinlikle 14 gün kuralına uymalı. Kayseri'ye umreden gelen 19 kişi tedbiren gözlem altına alındı" dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de Erciyes Üniversitesine yüksek ateş şikayetiyle gelen kişinin sonuçlarının çıkmadığını belirterek, "Sağlık konusunda Kayseri'deki tüm tedbirlerimizi aldık. Sağlık çalışanlarımız 7-24 esası ile canla başla çalışmaktadır. Sağlık çalışanlarının yıllık izinleri kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

ANKARA VALİSİ: YAKLAŞIK BİN 800 VATANDAŞIMIZ YURTLARDA MİSAFİR EDİLİYOR

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin gözlem altında tutulduğu yurtlar da incelemelerde bulundu.

Şahin, gece yarısından itibaren hummalı bir çalışmayla yurtları umreden dönen vatandaşların gözlem altına alınması için hazırladıklarını belirtti.

Yurtlarda şu ana kadar yaklaşık 1800 vatandaşı misafir etmeye başladıkları bilgisini paylaşan Şahin, "1700 civarında daha vatandaşımızı bekliyoruz. Onlarla ilgili hazırlıklarımızı da yaptık. Burada üç yurt müdürlüğünün kullandığı binalar, öğrencilerin de tatilde olmasından istifade edilerek karantina için tahsis edildi. Buradaki öğrencilerimiz diğer yurtlarımızdaki boş kapasitelere aktarıldı." dedi.

Şahin, bu süreçte üzerlerine düşen görevi fedakarca yerine getiren tüm kurumlara teşekkür etti.

ANKARA'DAKİ YURTLARIN İSİMLERİ VE KALAN MİSAFİR SAYISI:

Şehit Özel Harekat: 2064

Milli İrade: 1880

Gölbaşı: 1448

Toplam: 5392

KONYA'DAKİ YURTLARIN İSİMLERİ VE KALAN MİSAFİR SAYISI:

Tahir Büyükkörükçü: 2228

Kutalmışoğlu: 2710

Toplam: 4938