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27 Ağustos 2019 Salı 07:17:25 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 07:27:22

Ümraniye'de silahlı çatışma: Yaralılar var

Ümraniye'de silahlı iki grup arasında gece saatlerinde çatışma çıktı. Olay sırası cadde savaş alanına dönerken, yoldan geçen biri kadın 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan tartışma bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. Yaklaşık 500 metrelik alanda yaşanan silahlı çatışma sırasında cadde savaş alanına dönerken yoldan geçen ve bir anda çatışmasının ortasında kalan 2 kişi yaralandı. Yaralanan Y.Ö.(57) ve B.V.(31) ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Y.Ö.'nün vücuduna iki mermi isabet etiği, B.V.'nin ise ayağından vurulduğu öğrenildi.
 
40 ADET MERMİ ÇEKİRDEĞİ BULUNDU
 
Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatan polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 500 metrelik alanda yaşanan ve her iki grubun da silah kullandığı çatışma sonucu, polis ekiplerinin incelemesi sonucu yaklaşık 40 mermi çekirdeği bulundu.

POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELİYOR
 
Polis, silahlı çatışmaya giren iki gruptaki kişileri de belirlemek için cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)

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