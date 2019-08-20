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20 Ağustos 2019 Salı 10:27:15 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 10:29:10

Ümraniye'de minibüs ile otomobil çarpıştı; 1'i bebek 6 yaralı

ÜMRANİYE'de yolcu taşıyan minibüs ve bir otomobilin çarpışması sonucu otomobildeki biri bebek üç kişi ile minibüsteki iki yolcu ve bir yaya yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza  dün saat 14:00 sıralarında  Cengiz Topel Caddesi ve Böğürtlen Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cengiz Topel Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 M 2349 plakalı Güray Öztürk yönetimindeki yolcu minibüsü,  Böğürtlen Sokak´tan Cengiz Topel Caddesi´ne çıkmakta olan 06 FU 5632 plakalı Vasfi Özdemir yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisindeki Vasfi Özdemir eşi Tuğba Özdemir ve 1 yaşındaki bebekleri Batuhan Özdemir ile minibüsteki iki yolcu ve oradan geçmekte olan bir yaya yaralandı. Tuğba Özdemir araç içerisinde sıkıştı. Yaralı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen minibüs şoförünün arkadaşlarıyla vatandaş arasında tartışma yaşandı. Polis tartışmayı bastırarak tarafları sakinleştirdi.
 
Olayın görgü tanığı mahalle sakini "´Araba aşağıdan yukarıya doğru çıkıyordu. Minibüs aşırı süratli geliyordu. Vurduğu gibi arabayı oraya yapıştırdı. 6-7 yaralı minibüste var. Üst üste yığılmışlar. Bayağı darbe alanlar var. Arabadaki bayan ve çocuk yaralandı. Şoför de yaralandı.  En az 10 metre sürüklemiş böyle bir şey olamaz.  Birkaç defa belediyeyi ikaz ettik şuraya bir kasis yapalım, diye. Çünkü buradan arabalar çok hızlı çıkıyor" dedi.
 
Başka bir görgü tanığı ise `"Burada her zamanki gibi devamlı kaza oluyor. Şu gördüğümüz Cengiz Topel Caddesi ana caddedir. Burada  devamlı trafik akışı fazla. Bu yan taraf için defalarca kez belediyeden set istememize rağmen şuraya bir türlü set koyduramadık. Burayı ana yol olarak bilmeyen bazı şoför arkadaşlar, burası tali yol olduğu için buradan hızlı gelebiliyor. Hızlı geldiği için de aşağıdaki araba ile kafa kafaya çarpışabiliyor. Dolayısı ile burada trafik kazası olabiliyor.  Bu gün vuku bulan kaza da aynen bu şekil. Aşağıdan gelen arkadaş muhtemelen biraz hızlı gelmiş olabilir burayı bilmediği için. Minibüs şoförleri de bazen burada hız yapabiliyor.  Dolayısı ile burada trafik kazası kaçınılmaz oluyor. Biz yetkililerden buraya set koyulmasını istiyoruz." diye konuştu.
 
Kaza sebebiyle cadde  bir süre trafiğe kapatıldı. Minibüs şoförü Öztürk olay yerinde yapılan alkol muayenesinden sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

(DHA)

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