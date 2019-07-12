Uluslararası öğrencilerden 15 Temmuz gazi ve şehit ailelerine ziyaret

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" programı kapsamında Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, 15 Temmuz gazisi İhsan Çağ ile buluştu.

YTB'nin Türkiye Bursları kapsamında Azerbaycan, Sri Lanka, Mısır, Endonezya, Komorlar ve Filistin'den Türkiye'ye öğrenim görmeye gelen uluslararası öğrenciler, 15 Temmuz hain darbe girişiminde gazi olan Çağ'ı evinde ziyaret etti.

Gazi Çağ'ın babası İbrahim Çağ, 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığında vatanı savunmaya giden ve darbecilerin kurşununun hedefi olduğu için bastonla yürümek zorunda kalan Çağ'ın, daha sonra birçok ameliyat geçirdiğini ve bilincinin çok sonradan yerine geldiğini anlattı.

"Bedel ödemeden vatan olmaz." diyen baba Çağ, Gazi Çağ'ın zor süreçlerden geçtiğini ancak kendilerinin oğullarını hiç yalnız bırakmadığını söyledi.

Gazinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmeyi çok istediğini aktaran baba Çağ, pazar günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törene ilk kez katılacaklarını, bu nedenle çok heyecanlı ve mutlu olduklarını kaydetti.

Halen konuşmakta güçlük çeken Çağ, ailesinin desteğiyle hayata tutunuyor. Tekerlekli arabasıyla dolaşan Çağ, "Her gün hastaneye gidiyorum. Fizik tedavi görüyorum." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini anlatan Çağ, sevgisini "Erdoğan adam gibi adam." sözleriyle ifade etti.

"SİZLER HEPİMİZE ÖRNEK OLDUNUZ"



Türkiye Bursları kapsamında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam Tarihi alanında doktora yapan Sri Lankalı Muhammed Hüseyin Faruk, gazi Çağ ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "15 Temmuz'da Sri Lanka'daydım. Kardeşim beni aradı ve Türkiye'de darbe olduğunu söyledi. Herkes büyük bir telaşla 'Türkiye'mizde neler oluyor?' diye beni aradı." diye konuştu.

Sri Lanka'da 15 Temmuz'dan sonra Türkiye ile ilgili vaazlar verdiğini anlatan Faruk, "Sri Lanka'da size çok dua ediyorlar. Biz, size ve bütün dünya Müslümanlarına duacıyız." ifadesini kullandı.

Faruk, Çağ'a dönerek, "Sizler hepimize çok büyük örnek oldunuz, bizim gözümüzde çok büyük kahramanlarsınız. Bu aziz milletle yaşamaktan ve eğitim almaktan gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

15 Temmuz gecesi Sri Lankalı bir Müslüman olarak çok gurur duyduklarını söyleyen Faruk, ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve YTB'ye, kendilerine Türkiye'de eğitim görme imkanı sağladıkları için teşekkürlerini iletti.

Ziyaret kapsamında öğrenciler ve YTB yetkilileri, gazi Çağ'ın çocuklarıyla sohbet ederek hediyeler verdi.

Uluslararası öğrenciler ayrıca 15 Temmuz'da şehit olan Mustafa Yaman ve Ahmet Özsoy'un ailelerini ziyaret edecek.

(AA)