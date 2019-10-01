Uluslararası çeteye Türk darbesi

Eski Libya lideri Kaddafi'nin generali olan kişinin işadamı oğlu Abdalnasser İbrahim N. (30), babasının öldürülmesinin ardından Türkiye'ye yerleşti. Tekstil ve döviz işiyle uğraşan İbrahim N'nin, 2 ay önce Libya'da yaşayan akrabası kaçırıldı.

800 BİN DOLAR İSTEDİLER

Fidye olarak istenen 20 bin doları veren işadamı, akrabasını kurtardı. Ancak örgüt, akrabayı bir kez daha kaçırarak bu kez 800 bin dolar istedi. Pazarlık yaparak 70 bin dolar verebileceğini söyleyen işadamı, durumu Fatih Emniyeti'ne bildirdi. Fatih polisi, Libyalı yetkililerle iletişime geçti. Daha sonra, 70 bin doları teslim almaya gelen çetenin Türk kuryesi İbrahim E'yi (37) düzenlenen operasyonla suçüstü yakaladı. İbrahim E'nin ifadesi üzerine, örgütün Türkiye'deki bir diğer işbirlikçisi A.A. ( 23) da Özel Harekat'ın katıldığı operasyonla Esenyurt'ta gözaltına alındı.

Başarılı geçen operasyonun ardından, Libya İçişleri Bakanlığı ve Libya Başkonsolosluğu, Türk polisine teşekkürlerini iletti.

SORGUDA YERLERİ ÖĞRENİLDİ

Şüpheliler, bilgi vermemek için bir süre direndi. Polisin çabaları sonucu çözülen işbirlikçiler, Libya'daki silahlı örgütün ve rehinenin tutulduğu bölgenin bilgilerini anlattı. İstihbarat, Libya Başkonsolosluğu'na iletilince, aynı gün operasyon yapıldı. Türkiye'de başlayan operasyon, 7 saat içinde Libya'daki rehinenin kurtarılmasıyla sona erdi.