Uluslararası Alanda En İyi Su Parkı Projesi Seçildi

  • Bist 100
    101408
  • Dolar
    5,8201
  • Euro
    6,3964
  • Altın
    278,4680
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Zanka: Çok iyi bir kaptanımız var, Emre Belözoğlu... Şampiyonluk için ne gerektiğini biliyor ve büyük bir tutkuyla futbol oynuyor Zanka: Çok iyi bir kaptanımız var, Emre Belözoğlu... Şampiyonluk için ne gerektiğini biliyor ve büyük bir tutkuyla futbol oynuyor
Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
Neden 'Barış Pınarı' harekatı adı verildi, Barış Pınarları neresi... İşte Serdar Sement'in sözleriyle operasyonun şifreleri Neden 'Barış Pınarı' harekatı adı verildi, Barış Pınarları neresi... İşte Serdar Sement'in sözleriyle operasyonun şifreleri
Kaçak elektriği önleyen pano kadın ve çocuklar tarafından söküldü Kaçak elektriği önleyen pano kadın ve çocuklar tarafından söküldü
A Milli Takım'dan Dorukhan Toköz'e hastanede ziyaret A Milli Takım'dan Dorukhan Toköz'e hastanede ziyaret
Mardin'de kadınlar ve çocuklar kaçak elektriği önleyen panoyu söktüler Mardin'de kadınlar ve çocuklar kaçak elektriği önleyen panoyu söktüler
İşte Geliyor Özel Harekat sözleri! Özel Harekat sözleri haberimizde sizlerle İşte Geliyor Özel Harekat sözleri! Özel Harekat sözleri haberimizde sizlerle
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
Trump'tan sınırımızdan "asker çekme" açıklaması: 50 asker vardı ve bu kişiler bölgeden çıktı Trump'tan sınırımızdan "asker çekme" açıklaması: 50 asker vardı ve bu kişiler bölgeden çıktı
'Türkiye, tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir' 'Türkiye, tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir'
Torino, Galatasaray'ın Fransız yıldızı Steven Nzonzi ile ilgileniyor! Torino, Galatasaray'ın Fransız yıldızı Steven Nzonzi ile ilgileniyor!
Pakistan Rusya'dan, güdümlü tanksavar füzesi satın aldı Pakistan Rusya'dan, güdümlü tanksavar füzesi satın aldı
Volkan Demirel, Dirk Kuyt ile birlikte Liverpool'un antrenmanlarına katılacak Volkan Demirel, Dirk Kuyt ile birlikte Liverpool'un antrenmanlarına katılacak
Beşiktaş'ta başkan adayları listelerini hazırlıyor Beşiktaş'ta başkan adayları listelerini hazırlıyor
Somali ile Kenya arasında hava sahası krizi Somali ile Kenya arasında hava sahası krizi
ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES geç başvuru ücreti nereye ödenir? ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES geç başvuru ücreti nereye ödenir?
Uğurcan Çakır'ı Liverpool dışında Avrupa'nın önemli kulüpleri takibe aldı! Uğurcan Çakır'ı Liverpool dışında Avrupa'nın önemli kulüpleri takibe aldı!
Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler başladı Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler başladı
Kültür Bakanlığı personel alımı ne zaman? Kültür Bakanlığı personel alımı şartları haberimizde Kültür Bakanlığı personel alımı ne zaman? Kültür Bakanlığı personel alımı şartları haberimizde
ABD ile Rusya, siyasi gerginliğe rağmen uzay alanında iş birliğine devam ediyor ABD ile Rusya, siyasi gerginliğe rağmen uzay alanında iş birliğine devam ediyor
Galatasaray'da Onyekuru'dan sonra bir bomba daha: Ozan Kabak Galatasaray'da Onyekuru'dan sonra bir bomba daha: Ozan Kabak
Ankara'da Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ByLock operasyonu Ankara'da Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ByLock operasyonu
THY kabin memuru başvurusu nasıl yapılır? THY kabin memuru alımı başvuru şartları neler? THY kabin memuru başvurusu nasıl yapılır? THY kabin memuru alımı başvuru şartları neler?
TSK ile MİT gururla sunar: Hakurk ve Haftanin'de 9 terörist etkisiz hale getirildi TSK ile MİT gururla sunar: Hakurk ve Haftanin'de 9 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ekim 2017 Cuma 15:18:14 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 09:29:58

Uluslararası Alanda En İyi Su Parkı Projesi Seçildi

Eğlence ve yaşam destinasyonu olarak kurgulananThe Land of Legends,Dünya Su Parkları Birliği (World Waterpark Association) tarafından düzenlenen ve su parkı sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan“Leading Edge” ödülüne layık görüldü.

Yediden yetmişe herkesi sıra dışı bir deneyim yaşamaya davet eden The Land of Legends’ın başarısı bu yıl uluslararası alanda aldığı ikinci ödül olan “Leading Edge” ödülüyle tescillendi. Eylül 2017’de World Travel Awards’tan (Dünya Seyahat Ödülleri) Avrupa’nın En İyi Tema Parkı ödülünü alan The Land of Legends, Dünya Su Parkları Birliği’nin organize ettiği ve bu yıl 37’ncisi Florida’da gerçekleşen ödül töreninde, tedarikçi firması Polin Waterparks ile birlikte daha önce dünyaca ünlü Amerika’daki tema parklarının aldığı sektörün en saygın ödülleri arasında gösterilen Leading Edge’i kazandı.

Temaları ve tesisleri geliştiren parklarla tedarikçi firmalara verilen Leading Edge Ödülü’nü Dünya Su ParklarıBirliği Başkanı Steve Miklosi’nin elinden The Land of Legends Pazarlama Direktörü Pınar Pehlivan, Polin Waterparks Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Şöhret Pakiş ile Polin Waterparks Satış ve Tasarım Direktörü Kubilay Alpdoğan aldı.

Eğlence turizminde Amerika ve Avrupa’nın en iyi markalarıyla yarışarak bu prestijli ödülü Türkiye’ye kazandırmış olmaktan gurur duyduklarını söyleyen The Land of Legends Yönetim Kurulu BaşkanıFettah Tamince, “Yıllardır Amerikalı parkların ve tedarikçilerin ağırlığının hissedildiği bu ödül töreninde,Leading Edge Ödülü’nü ülkemizden çıkan bir marka olarak Türkiye’ye getirmekten dolayı gururluyuz.Aldığımız bu ödül, The Land of Legends’ın bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede ortaya koyduğu başarıyı gösteriyor.The Land of Legends, yeni açılacak etaplarıyla ve gelişen konseptiyle 2018 yılının ikinci periyodunda da gelişmeye devam ederek önemli yeniliklere imza atacak.“ dedi.

The Land of Legends Hakkında

The Land of Legends, benzersiz bir konukseverlik anlayışına sahip Rixos Hotels ve şov dünyasının yaratıcı ismi Dragone Productions imzasını taşımaktadır. Çok algılı deneyimler alanında yeni bir konseptin öncülüğünü yapan The Land of Legends, 1 Temmuz 2016 tarihinde Antalya’da hayata geçmiştir. The Land of Legends; lüks hayat tarzını ve muhteşem bir mimariyi,dünyanın en büyük gayrimenkul geliştirme şirketlerinden biri olan Emaar Gayrimenkul PJSC‘nin alışveriş merkezi yönetimi konusundaki deneyimi ve eğlence dünyasının dahilerinden kabul edilen Franco Dragone’nin yaratıcılığı ile harmanlayacak yeni nesil bir eğlence destinasyonu olarak kurgulanmıştır.

Dragone Productions Hakkında

Dragone Productions, 2000 yılında gösteri dünyasının yaratıcı ismi Franco Dragone tarafından Belçika’da kurulmuştur. Las Vegas/ABD, Macau/Çin, Paris/Fransa, Wuhan/Çin, Dubai/Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya gibi dünyanın pek çok yerinde gerçekleştirdiği şovlar 100 milyondan fazla kişi tarafından izlenen Dragone Productions, özellikle su temalı tiyatral gösteriler konusunda dünyaca ünlüdür.

Emaar Gayrimenkul PJSC Hakkında

Emaar Gayrimenkul PJSC, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya gibi gelişmekte olan temel piyasalarda önemli yere sahip, dünya çapında bir gayrimenkul geliştirme şirketidir. Emaar, global ölçekli yatırımları ile gayrimenkul geliştirmenin yanı sıra otel ve tatil köyleri, alışveriş merkezleri, perakende, turizm & eğlence, ticari kiralama ve teknoloji sektörlerinde de faaliyetlerini sürdürmektedir. Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa ve dünyanın en büyük alışveriş ve eğlence merkezi The Dubai Mall, Emaar'ın lokomotif projeleri arasındadır.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ