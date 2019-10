Uluslararası Alanda En İyi Su Parkı Projesi Seçildi

Yediden yetmişe herkesi sıra dışı bir deneyim yaşamaya davet eden The Land of Legends’ın başarısı bu yıl uluslararası alanda aldığı ikinci ödül olan “Leading Edge” ödülüyle tescillendi. Eylül 2017’de World Travel Awards’tan (Dünya Seyahat Ödülleri) Avrupa’nın En İyi Tema Parkı ödülünü alan The Land of Legends, Dünya Su Parkları Birliği’nin organize ettiği ve bu yıl 37’ncisi Florida’da gerçekleşen ödül töreninde, tedarikçi firması Polin Waterparks ile birlikte daha önce dünyaca ünlü Amerika’daki tema parklarının aldığı sektörün en saygın ödülleri arasında gösterilen Leading Edge’i kazandı.

Temaları ve tesisleri geliştiren parklarla tedarikçi firmalara verilen Leading Edge Ödülü’nü Dünya Su ParklarıBirliği Başkanı Steve Miklosi’nin elinden The Land of Legends Pazarlama Direktörü Pınar Pehlivan, Polin Waterparks Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Şöhret Pakiş ile Polin Waterparks Satış ve Tasarım Direktörü Kubilay Alpdoğan aldı.

Eğlence turizminde Amerika ve Avrupa’nın en iyi markalarıyla yarışarak bu prestijli ödülü Türkiye’ye kazandırmış olmaktan gurur duyduklarını söyleyen The Land of Legends Yönetim Kurulu BaşkanıFettah Tamince, “Yıllardır Amerikalı parkların ve tedarikçilerin ağırlığının hissedildiği bu ödül töreninde,Leading Edge Ödülü’nü ülkemizden çıkan bir marka olarak Türkiye’ye getirmekten dolayı gururluyuz.Aldığımız bu ödül, The Land of Legends’ın bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede ortaya koyduğu başarıyı gösteriyor.The Land of Legends, yeni açılacak etaplarıyla ve gelişen konseptiyle 2018 yılının ikinci periyodunda da gelişmeye devam ederek önemli yeniliklere imza atacak.“ dedi.

The Land of Legends Hakkında

The Land of Legends, benzersiz bir konukseverlik anlayışına sahip Rixos Hotels ve şov dünyasının yaratıcı ismi Dragone Productions imzasını taşımaktadır. Çok algılı deneyimler alanında yeni bir konseptin öncülüğünü yapan The Land of Legends, 1 Temmuz 2016 tarihinde Antalya’da hayata geçmiştir. The Land of Legends; lüks hayat tarzını ve muhteşem bir mimariyi,dünyanın en büyük gayrimenkul geliştirme şirketlerinden biri olan Emaar Gayrimenkul PJSC‘nin alışveriş merkezi yönetimi konusundaki deneyimi ve eğlence dünyasının dahilerinden kabul edilen Franco Dragone’nin yaratıcılığı ile harmanlayacak yeni nesil bir eğlence destinasyonu olarak kurgulanmıştır.

Dragone Productions Hakkında

Dragone Productions, 2000 yılında gösteri dünyasının yaratıcı ismi Franco Dragone tarafından Belçika’da kurulmuştur. Las Vegas/ABD, Macau/Çin, Paris/Fransa, Wuhan/Çin, Dubai/Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya gibi dünyanın pek çok yerinde gerçekleştirdiği şovlar 100 milyondan fazla kişi tarafından izlenen Dragone Productions, özellikle su temalı tiyatral gösteriler konusunda dünyaca ünlüdür.

Emaar Gayrimenkul PJSC Hakkında

Emaar Gayrimenkul PJSC, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya gibi gelişmekte olan temel piyasalarda önemli yere sahip, dünya çapında bir gayrimenkul geliştirme şirketidir. Emaar, global ölçekli yatırımları ile gayrimenkul geliştirmenin yanı sıra otel ve tatil köyleri, alışveriş merkezleri, perakende, turizm & eğlence, ticari kiralama ve teknoloji sektörlerinde de faaliyetlerini sürdürmektedir. Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa ve dünyanın en büyük alışveriş ve eğlence merkezi The Dubai Mall, Emaar'ın lokomotif projeleri arasındadır.