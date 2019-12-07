Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu kuruldu

  • Bist 100
    108869
  • Dolar
    5,7884
  • Euro
    6,4038
  • Altın
    271,6900
İstanbul
10 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kayserispor'da başkanlığa Berna Gözbaşı seçildi Kayserispor'da başkanlığa Berna Gözbaşı seçildi
Son 30 yıldaki en büyük petrol rezervini keşfettiler Son 30 yıldaki en büyük petrol rezervini keşfettiler
KKTC Başbakanı Tatar: Libya ile yapılan anlaşma yeni bir haritaya sebebiyet vermiştir KKTC Başbakanı Tatar: Libya ile yapılan anlaşma yeni bir haritaya sebebiyet vermiştir
Kağıthane'de dehşet: 3 kişiyi bıçakladı koşarak kaçtı Kağıthane'de dehşet: 3 kişiyi bıçakladı koşarak kaçtı
Bursa-İstanbul arası hırsızlık şebekesi çökertildi Bursa-İstanbul arası hırsızlık şebekesi çökertildi
Bakanlar Pekcan, Turhan ve Kasapoğlu, Manisa'da yatırımları inceledi Bakanlar Pekcan, Turhan ve Kasapoğlu, Manisa'da yatırımları inceledi
Meyve suyu ihracatında hedef 300 milyon dolar Meyve suyu ihracatında hedef 300 milyon dolar
Kırsal kalkınmada 84 proje için 113 milyon lira destek Kırsal kalkınmada 84 proje için 113 milyon lira destek
KOSGEB ile DEİK arasında iş birliği protokolü KOSGEB ile DEİK arasında iş birliği protokolü
Yemek sektöründe '2020 Türk Mutfağı yılı' sevinci Yemek sektöründe '2020 Türk Mutfağı yılı' sevinci
Sivil havacılık 'drone' ile uçuşta Sivil havacılık 'drone' ile uçuşta
İhracat 11 ayda Bağımsız Devletler Topluluğu'na arttı Avrupa'ya azaldı İhracat 11 ayda Bağımsız Devletler Topluluğu'na arttı Avrupa'ya azaldı
Yaralı askerimizden göz yaşartan hassasiyet: Bunu duyunca donduk kaldık Yaralı askerimizden göz yaşartan hassasiyet: Bunu duyunca donduk kaldık
Atama kararları Resmi Gazete'de Atama kararları Resmi Gazete'de
Yemeklerden azaltılan tuz, hipertansiyon oranını da düşürdü Yemeklerden azaltılan tuz, hipertansiyon oranını da düşürdü
Azerbaycanlı iki cerrah aynı seansta iki operasyonla ilke imza attı Azerbaycanlı iki cerrah aynı seansta iki operasyonla ilke imza attı
İdlib'de son bir haftada katil Esed ve destekçisi Rusya'dan kaçan 25 bin sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere geldi İdlib'de son bir haftada katil Esed ve destekçisi Rusya'dan kaçan 25 bin sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere geldi
Henry Onyekuru tüm planlarını Galatasaray'a göre yapıyor Henry Onyekuru tüm planlarını Galatasaray'a göre yapıyor
Anadolu Efes 10. galibiyetle zirvedeki yerini korudu Anadolu Efes 10. galibiyetle zirvedeki yerini korudu
Ahmet Nur Çebi'den UEFA açıklaması: Gerekirse gitmeyeceğiz! Acı ama gerçek Ahmet Nur Çebi'den UEFA açıklaması: Gerekirse gitmeyeceğiz! Acı ama gerçek
Fatih Terim'e yabancı yardımcı antrenör geliyor! Fatih Terim'e yabancı yardımcı antrenör geliyor!
Nusret Gökçe aklını mı kaçırdı? "Kafkas Kartalı" Habib Nurmagomedov'a meydan okudu Nusret Gökçe aklını mı kaçırdı? "Kafkas Kartalı" Habib Nurmagomedov'a meydan okudu
Merkel yine korkuttu: İmdadına Polonya Başbakanı yetişti Merkel yine korkuttu: İmdadına Polonya Başbakanı yetişti
Başkan Erdoğan, Kilis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı Başkan Erdoğan, Kilis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Aralık 2019 Cumartesi 12:14:12 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 12:15:23

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu kuruldu

Enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde etkin olarak yürütülmesi amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısının başkanlığında Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu kuruldu.

Enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde etkin olarak yürütülmesi amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısının başkanlığında Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu kuruldu.
 
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Genelgeye göre, oluşturulan kurulun görev ve sorumluluk alanları şöyle belirlendi:
 
"Kamu kesimi ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımcı bir yaklaşımla ve iş birliği çerçevesinde hareket etmesini gerekli kılan enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde etkin olarak yürütülmesi, ulusal düzeyde enerji verimliliği stratejilerinin belirlenmesi, eylem plan ve programlarının hazırlanması, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı da dahil olmak üzere gerçekleşme düzeylerinin takip edilmesi, etkin bir biçimde uygulanabilmesi için koordinasyonun sağlanması, sonuçlarının izlenmesi, gerektiğinde değiştirilmesi ve güncellenmesi."
 
Üst düzey temsilcilerin katılımıyla oluşacak

Kurul, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye Belediyeler Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar birliği adına karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerin katılımıyla oluşacak.
 
Kurul, yılda en az bir defa toplanacak, çalışma usul ve esasları kurul tarafından belirlenecek, kurulun sekreterya hizmetleri ve koordinasyon işleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülecek.
 
Kurul çalışmalarına ihtiyaç duyulması halinde, alt kurul, danışma ve çalışma grupları oluşturulabilecek. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri kurul toplantılarına davet edilebilecek, alt komite, danışma ve çalışma gruplarında yer alabilecek.
 
Kurul tarafından Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında yürütülecek çalışmalarda ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım ilgili kurum ve kuruluşlarca titizlikle sağlanacak.
 
TPAO'nun Siirt, Batman petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Batman ve Siirt'te bulunan petrol arama ruhsatının süresinin, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 20 Kasım 2021 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılmasına karar verildi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ