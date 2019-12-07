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07 Aralık 2019 Cumartesi 12:18:38 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 12:32:03

Uludağ'da kaybolan 2 dağcı için mağara ve kuyular aranıyor

Uludağ'da, pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 6'ncı gününde de sürüyor. Ekipler, iki dağcının sığınabilecekleri mağara ve düşmüş olabilecekleri değerlendirilen kuyularda arama yapıyor.

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden oluşan 260 kişiyle arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Aramalar, Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan, Alaçam bölgelerinde yoğunlaştırıldı.


 
ÇALIŞMALAR, HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYOR
 
İki dağcıyı arama-kurtarma çalışmaları, kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bölgede, 6'ncı günde de sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na ait insanlı keşif uçağı ve arama-kurtarma helikopteri, Uludağ semalarında havadan tarama faaliyeti gerçekleştiriyor. 260 kişilik kurtarma ekibi ise, 6 farklı bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
 
MAĞARA VE KUYULAR, DİDİK DİDİK ARANIYOR
 
Ekipler, bugün sabahın erken saatlerinde Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı helikopterlerle Wolfram olarak bilinen bölgeye iniş yaptı. Kar yağışıyla birlikte dağcıların sığınabilecekleri mağaralarda ve düşme ihtimaline karşın kuyularda arama yapıldı. Ekipler, kurdukları halatlı düzenekle mağara ve kuyulara indi. Ancak bir sonuç alınamadı.
 
Kaybolan 2 dağcıyı, bölgede arama çalışmaları sürüyor.

(DHA)

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