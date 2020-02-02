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02 Şubat 2020 Pazar 09:35:59 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 10:13:34

Uludağ'da kayak keyfi

Yarı yıl tatilinin bitmesine bir gün kala kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da pistler doldu taştı.

Yerli ve yabancı tatilcilerin yanı sıra sömestr tatilinin son günlerini Uludağ'da geçirmek isteyen öğrenciler zirveye akın etti. Hafta sonu tatilini fırsat bilen günübirlikçilerin de etkisiyle pistler doldu taştı. Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, oteller bölgesinde kar kalınlığı 132 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 6, en yüksek sıfırın altında 1 derece oldu.

Tatilciler pistlerde kayak, kızak ve snowboard yaparak karın tadını çıkardı. Millî parklar girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, jandarma ekipleri güvenlik tedbirlerini artırdı. Gişelerde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçlardaki vatandaşların GBT sorgulamaları yapıldı.

Uludağ'a tatil için gelen bazı vatandaşlar ise, Uludağ'ın çok güzel olduğunu, güzel havanın yanı sıra kayak kaymanın da tadını çıkarttıklarını belirtti.

İHA

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