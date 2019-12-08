Uludağ tıklım tıklım

Türkiye’nin en önemli kayak ve kış turizm merkezi Bursa Uludağ, birkaç gündür aralıksız devam eden kar ve tipinin ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 30 santime yükselmesiyle rezervasyon yaptıran yerli ve yabancı turistler Uludağ’a akın etti.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Tatilcilere günübirlikçiler de eklenince yoğunluk daha da arttı. Otellerde doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı. Bazı tatilciler, pistlerde kayak ve snowboard yaptı, bazıları da yanlarında getirdikleri plastik kızaklar veya çöp poşetleriyle kaymanın tadının çıkardı. Kimi tatilciler de ailecek kar topu oynayarak eğlenceli anlar yaşadı. Kayak pistlerinin açıldığını duyar duymaz yola çıktığını söyleyen İlkay Yıldız, “İlk defa geliyorum. Kar çok güzel, kayak pistleri de harika, doyasıya eğleniyoruz” dedi.

REKOR BEKLENİYOR

Yaşanan yoğunluk, bölgedeki işletmecileri de sevindirdi. Uludağ’daki bir otelin müdürü Harbi Türk, “Kar beklenenden geç geldi ama olsun. Yağışla birlikte hemen kayak pistlerimizi hazırladık. Vatandaşlarımızın ve turistlerin ilgisinden gayet memnunuz” dedi. Bir otelin turizm koordinatörü olan Murat Altuğ Kargı ise “Rezervasyonlar hızla artmaya devam ediyor. Son 10 yılın en iyi kış sezonu olacağını tahmin ediyorum. Aralık ayının son haftası, yılbaşı ve sömestr tatilinde neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaşmayı hedefliyoruz. Bütün misafirleri kayak severleri Uludağ'a bekliyoruz” dedi.

YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Bursa Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 9, en yüksek sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da kar yağışının bir süre boyunca devam etmesi bekleniyor.