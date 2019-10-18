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18 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 01:09:27

Ultra magandalık

Arkadaşlarının düğünü için konvoy oluşturan ultra lüks araçlı magandalar, Başakşehir’de terör estirdi. Yol kapatıp drift atarak trafiği altüst eden konvoydaki bazı araçların çakarlı olduğu görüldü.

Meydana gelen kazalar ve kesilen cezalardan ders almayan magandalar, İstanbul trafiğinde terör estirmeye devam ediyor. Bunun son örneği geçtiğimiz cumartesi günü Başakşehir’de yaşandı. Bir arkadaşlarının düğünü için bir araya gelen grup, lüks araç ve motosikletlerle oluşturdukları konvoyla tura çıktı.

TEPKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Başakşehir’e ulaşan konvoydakiler, burada en işlek caddelerden birini trafiğe kapattı. Ardından konvoydaki motosikletliler 'drift’ diye tabir edilen yanlama hareketini yapmaya başladı. Tehlikeli şovlarıyla dakikalarca terör estiren magandalar diğer sürücüleri de mağdur etti. Şehir eşkıyaları yüzünden oluşan trafikte kalan bazı sürücüler yaşanan duruma kornalara basarak tepki gösterdi.

POLİS HER YERDE ARIYOR

Ancak magandalar aldırış etmeden drift yapmayı bir süre daha sürdürdü. Düğün konvoyunda yer alan lüks araçlardan birindeki çakar tertibatı dikkat çekerken, tehlikeli şov, konvoyun düğünün yapılacağı yere doğru ilerlemesiyle son buldu. Polis, o anların görüntüsünü marifetmiş gibi sosyal medyada yayınlayan trafik canavarlarını bulmak için çalışma başlattı. 

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