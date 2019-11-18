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18 Kasım 2019 Pazartesi 14:07:53 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 14:20:54

Ülkemize yasa dışı yollardan yurda giren 5 düzensiz göçmen yakalandı

Emniyet, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren 5 düzensiz göçmen yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde-Adana otoyolu Ulukışla sınırında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. 

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Otomobil sürücüsü A.S. gözaltına alındı.

AA

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