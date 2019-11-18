18 Kasım 2019 Pazartesi 14:07:53 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 14:20:54
Ülkemize yasa dışı yollardan yurda giren 5 düzensiz göçmen yakalandı
Emniyet, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren 5 düzensiz göçmen yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde-Adana otoyolu Ulukışla sınırında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Otomobil sürücüsü A.S. gözaltına alındı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Kastamonu'da 70 gündür kayıp olarak aranan alzheimer hastası kadının kemikleri bulundu
- Otobüs şoförünün ihmali yaşlı kadının hayatına mal oldu
- Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadının komşuları konuştu: Psikopat, saldırgan bir insan
- Gizem hemşirenin ölümüne yol açan sevgililerin cezasına, anne isyan etti!
- Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağları'nda sonbahar güzelliği