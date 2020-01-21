Ukrayna'dan döndü ölüme saptı!

Ukrayna’da ekonomi eğitimini tamamlayan Emrecan Azder (27), geçen günlerde askere gitmek için İstanbul’a geldi. Azder, önümüzdeki hafta askere gidecekti. Azder, önceki gün motosikletle İstanbul Anadolu Yakası’nda arkadaşının yanına uğradı. Akşam 21.00 sıralarında geri dönen Azder, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçtikten sonra iddiaya göre yanlışlıkla metrobüsyoluna girdi. Azder, Zincirlikuyu’ya kadar metrobüsle aynı yönde gittiği için sorun yaşamadı. Ancak Zincirlikuyu duraklardan itibaren metrobüsün akış yönü değişince Mecidiyeköy yakınlarında karşıdan gelen metrobüsle kafa kafaya çarpıştı. Azder, hayatını kaybetti. Metrobüste bulunan bir yolcu da yaralandı. Azder’in cenazesi dün Ali Paşa Yeni Kabristanlığı’nda toprağa verildi. Gözaltına alınan metrobüs sürücüsü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.