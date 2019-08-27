Ukrayna'da AB'ye kaçak girmeye çalışan beş Türk yakalandı

Ukrayna Devlet Sınır Koruma Servisi´nden yapılan açıklamada, ülke sınırını yasa dışı yoldan geçmek isteyen ikisi çocuk, beş Türk vatandaşının yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan Türk vatandaşlarının, kaçak yoldan AB´ye girmek istediklerinin belirlendiği bildirildi.



İsmi açıklanmayan Türk vatandaşlarının, Türkiye´ye iade edilmeleri talebiyle mahkemeye sevk edildikleri kaydedildi.



Ukrayna´nın Ujgorod kentine bağlı Gut köyü yakınlarında da önceki gün yasa dışı yoldan Slovakya´ya geçmeye çalışan iki Türk vatandaşı yakalanmıştı.



Ukrayna´da yaklaşık iki hafta önce ise Polonya´ya kaçak gitmek isteyen beş Türk vatandaşı, gözaltına alınmıştı.

8DHA)