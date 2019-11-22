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22 Kasım 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 22:10:32

Uğurlama rezaleti

İstanbul’da, asker uğurlama eğlencesi adı altında magandalar, yine Piyalepaşa-Kâğıthane Tüneli’ni trafiğe kapattı. Sık yaşanan bu durum karşısında isyan eden vatandaşlar, yetkililerden önlem alınmasını istedi. 

Magandaların daha önce birçok kez trafiğe kapattığı Piyalepaşa-Kâğıthane Tüneli’nde, dehşete düşüren yeni görüntüler kaydedildi. Beyoğlu İstiklal mahallesinde asker arkadaşlarını uğurlamak için toplanan bir grup, motosiklet ve otomobillerle konvoy halinde yola çıktı. Dörtlü sinyalleri yakan ve kornalara basarak gürültü çıkaran şahıslar, Piyalepaşa bulvarı üzerinden Piyalepaşa-Kâğıthane Tüneli’ne girdikten sonra, yolu trafiğe kapattı. 

TÜNEL DUMANLA KAPLANDI 

Bazı magandalar otomobillerinden inerek meşale yaktı, bazıları da araçlarında kalıp abartı egzozla gürültü yaptı. Motosikletliler ise patinaj çekti. Meşale nedeniyle tünel dumanla kaplandı. Dakikalar sonra şahıslar araçlarına binerek tekrar yola koyuldu. Bu esnada bir motosikletli, tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Tünelden çıktıktan sonra Eyüpsultan’a doğru yönelen şehir magandalarından bir diğeri, Mareşal Fevzi Çakmak caddesi üzerinde seyrettikleri esnada, tabancayla havaya defalarca rastgele ateş açtı. Araçlarının camlarından sarkarak kazaya davetiye çıkaran magandalar, daha sonra Alibeyköy’ün ara sokaklarına girdi. Burada da bir başka motosikletli patinaj çekti. Bir süre yüksek sesle müzik dinleyen şehir eşkıyaları, askere gidecek olan şahsın kendilerine teşekkür etmesinin ardından dağıldı. Sözde eğlencelerini anbean kayıt altına alan şahıslar, görüntüleri daha sonra sosyal medya hesaplarından paylaştı. 

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK TEPKİ 

Megakentte trafiğin altını üstüne getiren magandaların, hem kendi hem de vatandaşların canını hiçe sayarak asker uğurlama bahanesiyle Piyalepaşa-Kâğıthane Tüneli’ni kapatması, bölge sakinlerini ve güzergâhı kullananları çileden çıkardı. Dumandan etkilendiklerini ve dakikalarca beklemek zorunda kaldıklarını söyleyen vatandaşlar, yapılanların cezasız kalmamasını istedi. 

AYNI NOKTALARDA YAPIYORLAR

Trafik magandaları, asker uğurlama eğlencesi adı altında çoğunlukla aynı noktalarda trafiği birbirine katıyor. Bu noktalar arasında tüneller başı çekiyor. Özellikle Piyalepaşa-Kâğıthane Tüneli’nde, magandalar sık sık yol kapatıyor. Sütlüce Sahili de yine magandaların en çok tercih ettiği yerlerden biri olarak dikkat çekiyor. Vatandaşlar, celp dönemlerinde polislerin bu noktalarda daha fazla önlem almasını istiyor.   

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