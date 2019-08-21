Uğurlama eşkıyaları

Asker uğurlama eğlencesi adı altında sokağa dökülen magandalar, tehlike saçmaya devam ediyor. Konvoy halinde Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’ne giren otomobil ve motosiklet kullananlardan oluşan bir grup, yoldakilere aldırış etmeden ilerlemeye başladı. Bazı motosikletliler de tek teker üzerinde tehlikeli şovlar yaptı.

CANINI ZOR KURTARDI

Trafik akışını engelleyerek bir süre boyunca bu şekilde yollarına devam eden şahıslara, tüneldeki bir otomobil sürücüsü tepki gösterdi. Otomobilin önünü kesen konvoydakiler, sürücünün üzerine yürüdü. Tartışmaya konvoydaki diğer kişiler de dâhil olunca otomobil sürücüsü aracına binerek yoluna devam etmek zorunda kaldı. Tünel trafiğinin altını üstüne getiren magandalar, daha sonra kornalara basarak uzun süre sahil yolunda tur attı.

POLİS PEŞLERİNDE



O anları kask ve cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alan şehir eşkıyaları, bir de sosyal medya hesaplarından yayınladılar. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin canını tehlikeye atan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.