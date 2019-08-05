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05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:57:28 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:12:45

Belgrad Ormanı'ndaki vahşi cinayetin zanlıları yakalandı: Otomobili hızlı sürmediği için öldürdüler

Belgrad Ormanı'nda bıçaklanmış olarak cesedi bulunan Volkan Karakaya'nın (33) vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Belgrad Ormanı'nda 3 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen olayda ormanlık alanda bir erkek cesedi bulunmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada cesedin Volkan Karakaya adlı kişiye ait olduğunu tespit etti. Öldürülen kişinin zaman zaman korsan taksicilik yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin Volkan Karakaya'nın para ve cep telefonu ile aracını da gasp ederek kaçtıkları ortaya çıktı.

YAKALANDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin aracına cinayetin işlendiği gün binen iki kişinin peşine düştü. Önceki gün yapılan operasyonda Adem A.(18) ile Y.A. (15) gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü ile Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'nde yapıldı.

HIZLI GİTMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kendilerini Eyüpsultan'dan Belgrad Ormanı'na götürmesi için Volkan Karakaya ile 80 lira karşılığında anlaştıkları ortaya çıktı. Ancak yolda giderken şüphelilerin Volkan Karakaya'dan hızlı gitmesini istedikleri bu nedenle aralarında tartışma çıktığı öğrenildi.

Şüphelilerin aracın içinde çıkan kavga sonucu otomobilini yolun sağına çeken Volkan Karakaya'yı bıçakla öldürdükleri, ardından cesedi ormanlık alana sakladıkları belirlendi. Daha sonra öldürdükleri kişinin para ve cep telefonunu ile otomobilinin gasp eden şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Poliste yapılan sorgularında suçlarını itiraf eden şüphelilerden Adem A. Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşı küçük olan Y.A ise Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesinden adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de tutuklandı.

(DHA)

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