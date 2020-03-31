Ünlü profesör Oğuz Özyaral korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs vakalarının ilk çıkmaya başladığı zamanlardan itibaren ekranlarda görmeye alıştığımız isimlerden olan Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, korona virüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Koronavirüs hakkında ekranlara çıkıp sık sık uyarılarda bulunan Özyaral'de korona belirtileri görüldü.
YÜKSEK ATEŞ VE ÖKSÜRÜK..
Özellikle 11 Mart'tan itibaren Türkiye'deki ilk koronavirüs vakalarından sonra, ekranların başına geçenleri koronavirüs hakkında bilgilendiren, hastalıktan nasıl korunacağı hakkında bilgi veren Oğuz Özyaral, dün akşam yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Yapılan ilk tetkiklerin ardından Özyaral'ın koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatışı yapıldı.
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