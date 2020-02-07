Tuzla'da askeri alanda yangın çıkmıştı! Kontrol altına alındı

Tuzla'da, İstasyon Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki askeri alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tuzla'da bulunan Piyade Okulu'nda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Durumun bildirilmesi üzerine, Kadıköy, Kartal, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi, olay yerine sevk edildi.

Yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

AA