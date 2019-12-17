17 Aralık 2019 Salı 18:26:50 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 18:29:53
Tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ve 3 RPG-7 mühimmatı ele geçirildi
Terör örgütü PKK/KCK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Hakkari kırsalında tuzaklanmış patlayıcı ve RPG-7 mühimmatı ele geçirildiği belirtildi.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, ekiplerce dün yapılan çalışmalarda Çukurca ilçesi Gündeş mezrası kırsalında tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ve 3 RPG-7 mühimmatı bulundu.
Ele geçirilen patlayıcı ve mühimmat, imha edildi.
AA
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