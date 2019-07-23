Tuvalette yaşayan adam sıcak yuvaya kavuştu

Uzun yıllar önce anne ve babasını kaybeden ve aklî dengesi yerinde olmayan Mustafa T. (64), tek başına tuvalette yaşıyordu. Yaşlı adamın dramını gören komşuları videosunu çekerek sosyal medyaya yükledi.

Burada on binlerce kişi tarafından izlenen video sosyal medyada hızla yayıldı. Videodan yaşlı adamın içler acısı durumunu gören Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü devreye girdi. Yaşlı adamın yaşadığı yeri bulan bakanlık görevlileri, onu önce hastaneye götürerek tedavi ettirdi. Daha sonra yaşlı adam bakım evine götürülerek burada üstü başı temizlendi, yeni kıyafetler giydirilip karnı doyuruldu. Sıcak bir yuvaya kavuşan yaşlı adamın yüzünde güller açtı.



İhbarı alır almaz hemen harekete geçtiklerini ifade eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bursa İl Müdürü Erkut Öneş, "Sosyal medyada gördüğümüz video üzerine hemen harekete geçtik. Mustafa amcamızı alıp önce hastaneye götürdük, daha sonra bakım evimize aldık. Burada temizliğini yapıp karnını doyurduk. Mustafa amca artık devletin himayesindedir" dedi.

(iha)