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24 Aralık 2019 Salı 16:48:54 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 17:01:25

Tuvalette doğurduğu bebeğini 5'inci kattan apartman boşluğuna atan Münevveri'in akıl sağlığı yerinde çıktı

2017 yılında Çorum'da evlerinin tuvaletinde doğurduğu bebeğini 5'inci kattaki banyo penceresinden apartman boşluğuna atan Münevver B'nin akıl sağlığı yerinde çıktı.

Olay, 10 Kasım 2017'de Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan liseli Münevver B., erkek arkadaşından hamile kaldı. Münevver B., 5'inci kattaki evlerinin banyosunda yaptığı doğumda kız bebek dünyaya getirdi. Münevver B., doğum sonrası poşete koyduğu bebeği, banyonun penceresinden apartman boşluğuna attı. Bir süre sonra rahatsızlanan Münevver B., durumu fark eden ailesinin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kanaması olduğu belirlenen Münevver B.'nin doğum yaptığını söylemesi üzerine durum, hastane polisine bildirildi. Münevver B., polise birkaç saat önce evinin banyosunda doğum yaptığını ve bebeğini poşetleyip, banyo penceresinden boşluğa attığını söyledi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Münevver B., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Münevver B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

Hakkında 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Münevver B.'nin, Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, önceki duruşmada talep edilen sanığın akıl sağlığıyla ilgili raporun Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden geldiğini açıkladı.

Raporda Münevver B.'nin akıl sağlığının yerinde olduğu bilgisine yer verildi. Mahkeme başkanının, "Akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor geldi. Bir diyeceğin var mı?" sorusuna Münevver B., "Diyeceğim bir şey yok" karşılığını verdi.

Sanık avukatının raporla ilgili savunma yapması için ek süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi.

BEBEKTE HİÇBİR YAŞAM BELİRTİSİ YOKTU

Önceki duruşmada karnının büyümesi nedeniyle bol elbiseler giyerek, hamileliğini yakınlarından gizlediğini belirten Münevver B., olay günü yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Ağrılarımın artması üzerine banyoya geçtim. Yaklaşık yarım saat kadar süreyle çömelir vaziyette beklerken bir anda bebek doğdu. Çocuğun doğduğu zaman dilimi içinde hiç bağırmadım. Bebek tuvalet taşının üzerine kafa üstü düştü. Hemen taşın üzerinden çocuğu alarak burun deliklerinin yanına nefes alıp almadığını kontrol etmek için parmağımı götürdüm. Çocuğun nefes almadığını anladım sonra çocuğu yere koyarak kordonu elimle kopardım. Bebekte hiçbir yaşam belirtisi olmadığını gördüm. Çocuğu poşetin içine koyup, pencereden boşluğa attım."

(dha)

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