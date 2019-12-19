Türkiye'ye sığınan Suriyeli babanın acısına yürek dayanmaz!
Kapıyla demirin arasına başı sıkışarak ölen 4 yaşındaki çocuğunu memleketi Tel Abyad’da toprağa veren baba, Adana'ya dönerken terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayının patlamasıyla diğer oğlunu da kaybetti. İki evladını bir gün arayla kaybetmenin büyük acısını yaşayan babanın ağlayışları yürek dağladı. Toplamda 5 kişi hayatını kaybederken anne ise ağır yaralandı.
Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeli Halid El Mahmud, Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yolgeçen Mahallesi'ndeki bir çiftlikte bekçilik yapmaya başladı. Halid El Mahmud, 3 gün önce eşi İmen El Ali El Kero ve iki çocuğunu da çiftliğe getirerek buraya yerleştirdi. El Mahmud dün öğle saatlerinde büyük çocuğunu okula götürmek için çiftlikten çıktı. 4 yaşındaki Omar El Mahmud da açık kalan demir kapının yanında oynamaya başladı. Demir kapının kapanmasıyla Omar El Mahmud’un kafası kapı ile demir arasında sıkıştı. Okuldan gelen baba, çocuğunu kanlar içerisinde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Adlı Tıp Kurumunda otopsi işlemleri gerçekleştirilen çocuğun cenazesi ailesi tarafından Suriye'nin Tel Abyad kentine götürülerek defnedildi.
Araç mayının üzerinden geçti
Tel Abyad'da mezarlıktan dönen ailenin aracı, PKK/YPG terör örgütü tarafından daha önce döşenen mayının üzerinden geçti. Mayının patlaması sonucu ailenin 6 yaşındaki diğer çocuğu Eye El Mahmud ile 4 kişi hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan anne İmen El Ali El Kero’nun (25) ise yaralandı.
Suriye’ye giriş yapan ambulanslar, yaralıları Akçakale Devlet Hastanesine getirdi. Tedavi altına alınan annenin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İHA
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